Les organisations humanitaires de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme après que les responsables de la santé à Gaza ont signalé que plus de 100 enfants étaient morts de malnutrition depuis le début de la guerre brutale menée par Israël en octobre 2023, selon Wafa.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a qualifié ce bilan de plus de 100 décès d'enfants de "catastrophe qui entache la réputation du monde et appelle à une action urgente et attendue depuis longtemps".



Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 300 000 enfants de Gaza souffrent de faim grave, et plus d'un tiers de la population passe des jours sans nourriture.

Depuis le 2 mars, Israël a fermé tous les points de passage vers Gaza, bloquant l'entrée de l'aide humanitaire et plongeant le territoire dans une situation de famine, malgré l'accumulation de camions de secours à la frontière. Seules des livraisons limitées ont été autorisées, bien en deçà des besoins de la population.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué qu'un tiers de la population est restée plusieurs jours sans manger, qualifiant la situation de "sans précédent" en termes de faim et de désespoir. L'ONU estime que des centaines de camions d'aide doivent entrer chaque jour pour mettre fin à la famine causée par le blocus et la guerre.

