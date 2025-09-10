Les faits remontent au 24 novembre 2018, lors de l'"acte 2" du mouvement des "gilets jaunes", qui avait dégénéré dans les rues de Paris .

Le major Jackie D. avait lancé, lors d’un rassemblement sur un rond-point en bas des Champs-Élysées, une grenade GLIF4, contenant une charge explosive de 25 grammes, destinée à produire un bruit assourdissant, une onde de choc et à disperser du gaz lacrymogène.

Gabriel Pontonnier, présent avec plusieurs membres de sa famille lors de cette manifestation, s’était retrouvé avec la main arrachée en ramassant cette grenade.



Des qualifications judiciaires modifiées

L’officier de police, initialement poursuivi pour violences volontaires aggravées et mise en danger d’autrui, avait finalement été placé en examen pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui.

Le parquet de Paris avait requis un non-lieu, estimant que l’usage de cette grenade était "nécessaire et proportionnée", et s’inscrivait dans un cadre légal. L’Inspection générale de la police (IGPN) avait également adopté la même analyse, soulignant la "situation insurrectionnelle" du 24 novembre 2018, et le fait que Jackie D. ne disposait plus d’autres types de grenades à ce moment-là.

