Israël a tué au moins 48 Palestiniens, dont des enfants, lors de ses frappes dans la bande de Gaza assiégée depuis l’aube d’aujourd’hui, selon des médecins, alors que le Hamas s’est dit prêt à libérer quelques otages pour hâter la trêve.

Cette nouvelle survient alors que les États-Unis donnent l’impression de presser le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'instaurer un cessez-le-feu dans l'enclave sous blocus.

Les négociations indirectes en cours entre Israël et le Hamas se poursuivent au Qatar alors qu’une délégation qatarie est arrivée à la Maison Blanche. Elle a eu plusieurs heures d'entretiens avec de hauts responsables.

Un haut responsable israélien a déclaré qu'un cessez-le-feu à Gaza avec le Hamas pourrait être possible d'ici une semaine ou deux, a rapporté Reuters.

Il a ajouté qu'Israël présenterait une proposition temporaire au Hamas et que, si le mouvement palestinien refusait de déposer les armes, Tel Aviv intensifierait son offensive militaire dans l'enclave sous blocus.



Accord pour libérer 10 otages

De son côté, le mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré avoir accepté de libérer 10 otages israéliens dans le cadre de sa “flexibilité” pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Le Hamas “poursuit ses efforts intensifs et responsables pour assurer le succès du cycle de négociations en cours, s'efforçant de parvenir à un accord global qui mette fin à l'agression contre notre peuple, garantisse l'entrée libre et sûre de l'aide humanitaire et atténue les souffrances croissantes dans la bande de Gaza”, a-t-il souligné dans un communiqué.

“Dans son engagement en faveur du succès des efforts actuels, le mouvement a fait preuve de la flexibilité nécessaire et a accepté de libérer 10 prisonniers”, a-t-il ajouté.

Le Hamas a déclaré que des questions clés, notamment l'acheminement de l'aide, le retrait des forces israéliennes de l'enclave et les garanties réelles d'un cessez-le-feu durable, restent en discussion, alors que la situation humanitaire est préoccupante.

Du reste, un haut responsable du département d'État américain a annoncé la levée de neuf conditions de surveillance obligatoires pour accélérer le versement d'une aide de 30 millions de dollars à la Fondation humanitaire de Gaza soutenue par l'administration Trump et Israël, selon des documents internes consultés par Reuters.

En Relation TRT Global - Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés

Jeremy Lewin, responsable du programme d'aide étrangère du département et ancien fonctionnaire du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), a révélé que le Département d'État a accordé une subvention de 30 millions de dollars à la soi-disant “Fondation humanitaire pour Gaza” malgré les objections du personnel de l'USAID et les avertissements juridiques.

C’est dans ce contexte de clair- obscur sur les intentions israélo-américaines sur le cessez-le-feu à Gaza que les bulldozers américains arrivent en Israël. De quoi susciter des inquiétudes quant aux démolitions à Gaza et en Cisjordanie, Israël ayant reçu une cargaison des États-Unis comprenant des dizaines de bulldozers D9. Ces engins sont généralement utilisés pour les démolitions de maisons. Une initiative qui pourrait contribuer à débarrasser le nord de la bande de Gaza de ses habitants et à démolir des habitations en Cisjordanie.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre israélienne dans l’enclave palestinienne a fait au moins 57 575 morts et 136 879 blessés. On estime que 1 139 personnes ont été tuées en Israël depuis le 7 octobre 2023, et que plus de 200 ont été prises en otages.

Lire aussi: Le chef de l'opposition israélienne accuse Netanyahu de bloquer l'accord de trêve à Gaza