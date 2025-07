"Plus de 1.000 Palestiniens ont maintenant été tués par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture à Gaza depuis que la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a commencé à fonctionner", a indiqué le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU

La GHF a commencé à distribuer des boîtes de produits alimentaires le 26 mai, après un blocus de plus de deux mois imposé par Israël à l'entrée de toute aide humanitaire et en dépit des avertissements de risque de famine.

"Au 21 juillet, nous avons recensé 1.054 personnes tuées à Gaza alors qu'elles tentaient d'obtenir de la nourriture; 766 d'entre elles ont été tuées à proximité des sites de la GHF et 288 à proximité des convois d'aide de l'ONU et d'autres organisations humanitaires", a détaillé le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

"Nos données reposent sur des informations provenant de multiples sources fiables sur le terrain, notamment des équipes médicales et des organisations humanitaires et de défense des droits humains", a-t-il expliqué.

Les distributions de GHF ont donné lieu à des scènes chaotiques, l'armée israélienne ayant fait feu à plusieurs reprises pour tenter de contenir des centaines de Palestiniens désespérés.

UE: “Les massacres doivent cesser”

Les réactions aux massacres israéliens autour des points d’aide ne cessent de se multiplier. De son côté, l'UE a intimé à l'armée israélienne de "cesser" de tuer des civils cherchant de l'aide.

L'armée israélienne "doit cesser" de tuer des civils palestiniens se rassemblant aux points de distribution d'aide humanitaire à Gaza, a affirmé mardi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas.

"J'ai clairement indiqué que l'armée israélienne devait cesser de tuer des personnes aux points de distribution" d'aide humanitaire, a-t-elle déclaré sur X après un entretien avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar.

Tuer des civils cherchant de l'aide à Gaza "est indéfendable", a insisté la responsable estonienne.

L'Union européenne a annoncé il y a deux semaines avoir conclu un accord avec Israël sur une amélioration des livraisons d'aide humanitaire à Gaza.

"Israël a respecté certains engagements, comme je l'ai déjà indiqué la semaine dernière, mais il est clair qu'il reste encore beaucoup à faire", a indiqué mardi un porte-parole du service diplomatique de l'UE, Anouar El Anouni, soulignant que Mme Kallas "maintenait la pression" auprès d'Israël.

Mme Kallas a précisé sur X avoir rappelé mardi au ministre israélien que "toutes les options restaient sur la table" si Israël ne respectait pas ses engagements.

Un rapport de la Commission européenne, présenté fin juin aux Vingt-Sept, estime qu'Israël a violé l'article 2 de l'accord d'association qui l'unit à l'UE, en matière de respect des droits de l'homme.

En conséquence, Mme Kallas a préparé une liste d'options possibles pour les 27: suspension de l'accord tout entier, interdiction des exportations en provenance des territoires palestiniens occupés, révision de la politique de visas ou encore suspension de la partie commerciale de l'accord d'association.

Toute décision requiert l'unanimité des 27 pays membres, ou la majorité qualifiée s'il s'agit de la partie commerciale de l'accord.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, très divisés sur le sujet, ont préféré renvoyer à plus tard toute décision, lors d'une réunion à Bruxelles le 15 juillet.

Ils doivent se retrouver fin août pour une réunion informelle à Copenhague, capitale du Danemark qui a pris ce mois-ci la présidence semestrielle de l'UE.

Mardi, l'Union européenne a également "condamné" toute attaque contre les locaux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la bande de Gaza.

"Soyons clairs, les locaux de l'OMS ne doivent pas être attaqués et doivent être protégés", a insisté le porte-parole, Anouar El Anouni.

L'OMS a dénoncé lundi des attaques israéliennes contre plusieurs de ses locaux de la bande de Gaza.

Dans la soirée, le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué sur X que des soldats israéliens étaient entrés dans la résidence de son personnel dans la partie centre de l'enclave palestinienne.

Ces militaires ont "(forcé) des femmes et des enfants à évacuer les lieux à pied", tandis que "le personnel masculin et des membres de leur famille ont été menottés, déshabillés, interrogés sur place et contrôlés sous la menace d'une arme", selon M. Tedros.