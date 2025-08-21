"Je suis heureux d'annoncer qu'il y a une heure à peine, l'administration civile a approuvé la planification pour la construction du quartier E1!", a annoncé dans un communiqué Guy Yifrah, maire de la colonie israélienne de Maalé Adoumim.

La perspective de l'approbation de ce projet emblématique et controversé par un comité technique israélien avait suscité la semaine dernière une levée de boucliers dans le monde.

Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a "condamné dans les termes les plus forts" cette décision qui "compromet les perspectives de mise en œuvre de la solution à deux Etats (...) en fragmentant l'unité géographique et démographique de l'Etat palestinien".

En Relation TRT Global - Cisjordanie occupée: Smotrich approuve la construction de 3 400 logements supplémentaires

"Cela ancre la division de la Cisjordanie occupée en zones et cantons isolés, déconnectés géographiquement et ressemblant à de véritables prisons où les déplacements entre eux ne sont possibles qu'à travers des points de contrôle d'occupation, au milieu de la terreur des milices de colons armés disséminées dans toute la Cisjordanie", a estimé l'Autorité palestinienne.

L'Autorité voit dans le projet E1 un nouveau "crime de colonisation" et une nouvelle étape de "l'annexion progressive de la Cisjordanie".

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure de l'extrême droite, avait appelé jeudi à accélérer sa mise en oeuvre et à annexer la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, en riposte aux annonces de plusieurs pays de leur intention de reconnaître un Etat de Palestine.

“Menace existentielle”

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a fermement condamné mercredi cette décision.

"Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, violent le droit international et vont directement à l'encontre des résolutions des Nations Unies. L'avancement de ce projet constitue une menace existentielle pour la solution à deux Etats", a souligné son porte-parole dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie britannique David Lammy a appelé "le gouvernement israélien à revenir sur cette décision", son homologue italien Antonio Tajani a jugé le projet "inacceptable", dans des réactions publiées sur X mercredi.