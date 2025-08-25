POLITIQUE
Antisémitisme: l’ambassadeur américain convoqué après des critiques de la France
“De telles accusations sont inacceptables et relèvent d’une ingérence dans les affaires intérieures”, a réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
L'ambassadeur américain en France Charles Kushner / Reuters
25 août 2025

L’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, sera convoqué lundi 25 août au Quai d’Orsay après des déclarations jugées “inacceptables” par Paris sur la politique française face à l’antisémitisme.

 Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, le diplomate américain a dénoncé “l’absence d’action suffisante” du président français pour enrayer la recrudescence des actes antisémites dans l’Hexagone. Il y exprime sa “profonde inquiétude” et estime que “l’antisionisme, c’est l’antisémitisme, point”, reprenant en grande partie les accusations portées récemment par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ces propos ont provoqué l’ire de la diplomatie française. “De telles accusations sont inacceptables et relèvent d’une ingérence dans les affaires intérieures”, a réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a confirmé la convocation de l’ambassadeur. Paris insiste que “la France est pleinement mobilisée” pour combattre l’antisémitisme.

 L’ambassadeur américain, récemment nommé à Paris, a évoqué des “agressions quotidiennes” contre des Juifs et des dégradations de synagogues et d’écoles, reprochant à l’exécutif français de ne pas agir avec assez de fermeté. Il a également déploré que “près de la moitié des jeunes Français disent n’avoir jamais entendu parler de la Shoah”.

 Paris défend sa politique, Macron sous pression

 La présidence française avait déjà dénoncé comme “abjectes et erronées” les accusations de Benjamin Netanyahu qui reproche à Emmanuel Macron de “nourrir l’antisémitisme” en appelant à une reconnaissance internationale de l’État de Palestine. Fin juillet, le chef de l’État a annoncé que la France défendrait cette reconnaissance lors de l’Assemblée générale de l’ONU, prévue en septembre.

Le Quai d’Orsay martèle que “la montée des actes antisémites est une réalité intolérable” et que “les autorités françaises sont totalement mobilisées” pour y répondre. Mais la convocation de l’ambassadeur américain souligne la gravité de la crise diplomatique naissante entre deux alliés pourtant proches.

SOURCE:TRT français et agences
