L’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, sera convoqué lundi 25 août au Quai d’Orsay après des déclarations jugées “inacceptables” par Paris sur la politique française face à l’antisémitisme.

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, le diplomate américain a dénoncé “l’absence d’action suffisante” du président français pour enrayer la recrudescence des actes antisémites dans l’Hexagone. Il y exprime sa “profonde inquiétude” et estime que “l’antisionisme, c’est l’antisémitisme, point”, reprenant en grande partie les accusations portées récemment par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ces propos ont provoqué l’ire de la diplomatie française. “De telles accusations sont inacceptables et relèvent d’une ingérence dans les affaires intérieures”, a réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a confirmé la convocation de l’ambassadeur. Paris insiste que “la France est pleinement mobilisée” pour combattre l’antisémitisme.

L’ambassadeur américain, récemment nommé à Paris, a évoqué des “agressions quotidiennes” contre des Juifs et des dégradations de synagogues et d’écoles, reprochant à l’exécutif français de ne pas agir avec assez de fermeté. Il a également déploré que “près de la moitié des jeunes Français disent n’avoir jamais entendu parler de la Shoah”.