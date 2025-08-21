Israël ne cesse de multiplier les attaques contre la France. Ce mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le président français Emmanuel Macron de nourrir la haine contre les Juifs en envisageant de reconnaître l’État palestinien.

Pour Macron, cette accusation tombe à un moment délicat. Après avoir affiché sa solidarité avec Israël après le 7 octobre 2023, le président français a progressivement pris ses distances avec la stratégie génocidaire d’Israël à Gaza.

L’annonce de la reconnaissance de l’État de Palestine en septembre visait à réaffirmer l’indépendance de la diplomatie française, mais l’accusation de Netanyahu le contraint à se justifier sur un autre terrain : celui de la sécurité des juifs de France.

En rétorquant que l’analyse du Premier ministre israélien est “erronée”, l’Élysée tente de couper court à tout amalgame entre choix diplomatique et instrumentalisation de l’antisémitisme.

L’influence israélienne sur la politique française n’est pas nouvelle, mais elle se déploie ici de manière particulièrement ostensible, voire “abjecte” pour reprendre l’Élysée.

En imputant directement à Macron la responsabilité de la montée de l’antisémitisme, Netanyahu transforme un enjeu de sécurité intérieure en argument diplomatique, visant à dissuader Paris de reconnaître la Palestine.

Le rôle des relais pro-israéliens, qu’ils soient institutionnels ou médiatiques, complexifie davantage le débat.

Netanyahu divise la société française

À gauche, l’accusation israélienne a produit un effet de convergence en rapprochant des forces souvent divisées sur la question.