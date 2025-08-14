Si les produits de base sont le moteur essentiel du commerce mondial (produits énergétiques, miniers et agricoles), ils représentent un tiers de la valeur totale des échanges internationaux, certains pays dépendent fortement de leurs exportations, et en Afrique plus que nulle part ailleurs. Le rapport 2025, publié fin juillet, du Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) estime que 9 pays sur 10 dépendent à plus de 60% des exportations de matières premières, minerai ou biens agricoles.



Les chiffres africains flirtent avec les 90% voire, les dépassent. Ce pourcentage varie de 21,5% enregistré par la Tunisie et 99,5% pour le Soudan du Sud. Parmi les pays les plus dépendants, on trouve l’Algérie avec le pétrole, le Mali ou le Burkina Faso avec l’or.

Felwine Sarr, économiste sénégalais et enseignant à l’Université Duke aux États-Unis estime que les résultats de ce rapport ne sont pas surprenants : “C’est une question récurrente pour les pays africains. Ils doivent sortir de la dépendance aux matières premières car ils sont vulnérables aux chocs des prix et ils sont dans une relation inégale.” Cela dit, l’économiste ajoute que la plupart des pays sont dans une gestion de l’urgence (paiement des salaires, paiement de la dette) et ont du mal à dégager des ressources pour investir et créer une filière industrielle et c’est ainsi que le modèle perdure.

Le Maroc a pourtant réussi à diminuer sa dépendance à l’exportation du phosphate qui était sa principale exportation et vend aujourd’hui des pièces automobiles, une activité qui représente près de 35% de ses exportations.

Les nouveaux dirigeants du Sahel, eux, sont arrivés au pouvoir en 2022 sur la promesse de renverser cet équilibre économique hérité du passé colonial.

Al Kitenge, économiste entrepreneur congolais, estime qu’on peut affirmer que 10 pays sur 10 vivent des exportations de matières premières encore aujourd’hui, mais il considère que le Sahel peut initier un changement de paradigme : “Les économies africaines sont prises en otage parce que c'est la règle géopolitique qui a été mise en place depuis des années et des années mais Internet a démocratisé la pensée et les Africains se rendent compte qu’il existe d'autres modèles pour sortir de l'esclavage économique”.



Le Sahel sur la voie des réformes économiques

Après le départ des troupes françaises et la volonté clairement exprimée d’imprimer un nouveau modèle, le Sahel est-il sur la bonne voie ?

Le PIB des pays du Sahel a été multiplié par quatre entre 1990 et 2024 mais la pauvreté ne recule pas dans ces pays.