C’est quasiment devenu un marronnier. Les relations entre la France et l’Algérie traversent depuis plus de deux ans des tensions politiques régulières qui flirtent dangereusement avec une rupture diplomatique qui ne dit pas son nom. La dernière turbulence en date a été enclenchée le 6 août par la lettre ouverte d’Emmanuel Macron adressée à son Premier ministre, François Bayrou, où il est explicitement demandé au chef de gouvernement français de faire preuve de “plus de fermeté” envers l’Algérie.

La France doit agir "avec plus de fermeté et de détermination" vis-à-vis de l'Algérie, a ainsi exhorté le locataire de l’Elysée. Le chef de l'État invoque le "sort réservé" à l’écrivain binational Boualem Sansal et au journaliste sportif Christophe Gleizes, emprisonnés en Algérie, pour demander à son gouvernement davantage de dureté. Le président de la République invite également son gouvernement à prendre "des décisions supplémentaires" face à une situation jugée inacceptable. Emmanuel Macron affirme : "la France doit être forte et se faire respecter. Elle ne peut obtenir le respect de ses partenaires que si elle-même leur témoigne le respect qu’elle exige d’eux. Cette règle de base vaut également pour l’Algérie".

La fermeté ou l’absence de dialogue

Parmi les actions demandées au gouvernement, Emmanuel Macron appelle donc à suspendre “formellement” l’accord bilatéral de 2013 qui prévoyait des exemptions de visa pour les détenteurs de passeports officiels et diplomatiques. Cette décision confirme un état de fait : dès le 14 mai, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, avait réagi au renvoi par les autorités algériennes de plusieurs fonctionnaires français de l’ambassade de France à Alger. En réaction, Barrot avait annoncé le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques sans visa en cours de validité. Excédé par la brutalité des autorités algériennes, le Quai d’Orsay avait qualifié d”’’ injustifiées et injustifiables” ces expulsions.

Emmanuel Macron souhaite ainsi que son gouvernement active immédiatement une disposition de la loi immigration de 2024 : le “levier visa-réadmission”, permettant de refuser les visas de court séjour aux titulaires de passeports de service et diplomatiques de refuser les visas de long séjour à tout type de demandeurs y compris les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France et les demandeurs de regroupement familial.

Cette dernière mesure viole ouvertement les dispositions de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais Emmanuel Macron n’en démord pas et avertit : "la réponse des autorités algériennes à nos exigences en matière de coopération migratoire et consulaire déterminera la suite de nos démarches. " En cas de reprise du dialogue, le président Macron souhaite également aborder d’autres dossiers bilatéraux sensibles : la dette hospitalière, les activités de certains services de l’État algérien en France, ainsi que les questions mémorielles toujours en suspens. Une attitude belliqueuse qui tend à envenimer un climat déjà délétère entre les deux pays, tant sur le plan économique, sécuritaire, migratoire que mémoriel.

En utilisant le levier des visas pour faire plier le pouvoir algérien, la France déploie une approche unilatérale qui renforce la perception d’un "néocolonialisme" en Algérie. Les mesures restrictives fragilisent les liens humains (étudiants, familles binationales) et économiques, poussant Alger vers d’autres partenaires (Turquie, Chine). La rhétorique sécuritaire française, notamment portée par Bruno Retailleau, radicalise par conséquent les positions algériennes et sont de ce fait totalement contre-productives.

Le volet économique : un partenariat en berne

S'agissant du volet économique, la coopération entre la France et l’Algérie, autrefois florissante, est en net recul. Comme l’explique au micro de TRT Français, l’analyste en relations internationales et chroniqueur dans la chaîne d’information algérienne AL24, Gamal Abina, “l’Algérie a entamé depuis 2019 une diversification de son économie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la France, son ancien premier partenaire commercial”.

Cette stratégie a conduit à des renégociations des accords bilatéraux, notamment celui liant l’Algérie à l’Union européenne, jugé favorable aux produits européens. La France, voyant ses parts de marché diminuer, aurait mal réagi à cette évolution.

"Un vendeur qui voit son marché se réduire prend mal la situation", résume Abina. Les visites de délégations françaises en Algérie, centrées sur des projets culturels ou sportifs plutôt que sur des investissements industriels structurants, ont également été perçues comme une marque de désintérêt par Alger.

Pourtant, l’Algérie représente un marché potentiel énorme, avec une population jeune et une demande croissante en infrastructures. Le manque de vision à long terme de la France a de ce fait poussé Alger à se tourner vers d’autres partenaires commerciaux notamment la Turquie et l’Italie, accentuant la fracture avec l’ancienne puissance coloniale.

La France a effectivement sous-estimé la volonté algérienne d’autonomie stratégique. Son manque d’investissements structurants contraste avec les offres turques ou chinoises, plus alignées sur les priorités algériennes (infrastructures, technologie). Le rapprochement Alger-Moscou/Pékin/Ankara affaiblit la position française en Afrique du Nord, a fortiori dans un contexte de compétition globale avec la Russie et la Chine.



Le volet sécuritaire et migratoire : des mesures réciproques qui crispent

La décision de Paris de restreindre les visas de long séjour pour les Algériens et de remettre en cause les privilèges diplomatiques a déclenché une réponse immédiate d’Alger. Le principe de réciprocité, cher à la diplomatie algérienne, a été appliqué, pénalisant les ressortissants français en Algérie. Ces mesures s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions sécuritaires, où la France accuse l’Algérie de ne pas coopérer suffisamment dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Pourtant, comme le souligne Abina, ces restrictions sont contre-productives. "Si la France continue sur cette voie, elle ne pourra plus expulser aucun Algérien sous le régime des OQTF (Obligations de Quitter le Territoire Français)", explique-t-il.

L’extrême droite française, qui instrumentalise la question migratoire, semble ignorer que sa rhétorique anti-algérienne risque de rendre toute coopération impossible.

Les affaires judiciaires : Boualem Sansal, Christophe Gleizes et l’influenceur Amir DZ