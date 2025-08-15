Lors d’un match de la Ligue Europa Conférence jeudi à Debrecen, en Hongrie, contre le club polonais Raków Częstochowa, des supporters israéliens ont exhibé une banderole sur laquelle était inscrit “meurtriers depuis 1939”.
Le président polonais, Karol Nawrocki, a condamné vendredi sur X, la “stupidité” des supporters israéliens de football qui ont déployé une banderole traitant les Polonais de “meurtriers depuis 1939”, un incident qui a provoqué l’indignation et un différend diplomatique.
“La scandaleuse banderole brandie par les supporters du Maccabi Haïfa insulte la mémoire des citoyens polonais – victimes de la Seconde Guerre mondiale, dont 3 millions de Juifs. Une stupidité qu’aucun mot ne peut justifier”, s’est-il indigné.
Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie a envahi la Pologne, date que de nombreux historiens considèrent comme le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
L’ambassade d’Israël à Varsovie a également critiqué la banderole sur X, affirmant : “Ces incidents honteux ne reflètent pas l’esprit de la majorité des supporters israéliens”.
Reprenant le message de l’ambassade, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a déclaré espérer que “la jeunesse israélienne apprend qu’en 1939, l’Allemagne nazie a envahi la Pologne et a commencé à assassiner ses citoyens de toutes confessions et nationalités”.
Le ministre polonais de l’Intérieur, Marcin Kierwiński, a, lui aussi, dénoncé “une scandaleuse déformation de l’histoire polonaise par des hooligans israéliens”, appelant à une forte condamnation.
“Il n’y a et il n’y aura jamais de consentement à de telles pratiques honteuses”, a écrit Kierwiński sur X.
Plus tard, Sikorski a indiqué que si la Hongrie aide Varsovie à identifier ces supporters israéliens, ils seront interdits de retour en Pologne.