Les forces israéliennes continuent de pilonner Gaza au 674e jour de leur offensive militaire, alors que le bilan des morts dues à la famine depuis le début de la guerre s'élève à 212, dont 98 enfants, selon le bureau des médias de Gaza.
Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état de 37 personnes tuées samedi par des frappes ou des tirs israéliens, dont des civils qui attendaient des distributions d'aide alimentaire. Un bilan actualisé par l’agence Anadolu fait état de 47 morts, y compris des civils attendant l’aide alimentaire.
Selon M. Bassal, douze personnes ont été tuées et près de 200 autres, blessées quand les forces israéliennes ont ouvert le feu sur elles alors qu'elles se rassemblaient près d'un point de passage dans le nord de Gaza, utilisé pour l'acheminement de l'aide.
Morts près des sites de la GHF
Six autres personnes ont été tuées et 30, blessées par des tirs israéliens lors de rassemblements de civils près du point de distribution d'aide de la controversée GHF (Fondation humanitaire de Gaza) dans le centre de la bande de Gaza, a affirmé le porte-parole, faisant état d'autres victimes dans des frappes israéliennes sur d'autres secteurs dans le centre du territoire.
Deux autres personnes, dont une femme, ont été abattues par les forces israéliennes près d'un autre centre d'aide au nord-ouest de Rafah (sud), toujours selon la même source.
Également dans le sud, une frappe de drone près de Khan Younès a fait trois morts et plusieurs blessés, a ajouté M. Bassal.
Selon des témoins, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi matin autour des centres d'aide de la GHF (soutenue par les Etats-Unis et Israël), dans le centre de la bande de Gaza et les zones à l'ouest de Rafah et de Khan Younès, dans l'espoir d'obtenir des vivres.
Une femme a, par ailleurs, été tuée par une frappe aérienne "qui a ciblé un appartement en face de l'hôpital Al-Khair" à Khan Younès, selon le porte-parole de la Défense civile.
Un jeune homme a également été abattu par un missile tiré par un drone israélien, qui a visé un groupe de civils près de l'école Abu Helou, qui abrite des personnes déplacées dans le camp de réfugiés de Bureij (centre), selon M. Bassal.
L'armée israélienne n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.
La guerre israélienne contre Gaza a fait au moins 61 369 morts et 152 850 blessés. On estime que 1 139 personnes ont été tuées en Israël le 7 octobre 2023, et plus de 200 ont été prises en otages.
Lire aussi: Gaza: les chefs de la sécurité israélienne s’opposent au plan de réoccupation