Les forces israéliennes continuent de pilonner Gaza au 674e jour de leur offensive militaire, alors que le bilan des morts dues à la famine depuis le début de la guerre s'élève à 212, dont 98 enfants, selon le bureau des médias de Gaza.

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état de 37 personnes tuées samedi par des frappes ou des tirs israéliens, dont des civils qui attendaient des distributions d'aide alimentaire. Un bilan actualisé par l’agence Anadolu fait état de 47 morts, y compris des civils attendant l’aide alimentaire.

Selon M. Bassal, douze personnes ont été tuées et près de 200 autres, blessées quand les forces israéliennes ont ouvert le feu sur elles alors qu'elles se rassemblaient près d'un point de passage dans le nord de Gaza, utilisé pour l'acheminement de l'aide.

Morts près des sites de la GHF

Six autres personnes ont été tuées et 30, blessées par des tirs israéliens lors de rassemblements de civils près du point de distribution d'aide de la controversée GHF (Fondation humanitaire de Gaza) dans le centre de la bande de Gaza, a affirmé le porte-parole, faisant état d'autres victimes dans des frappes israéliennes sur d'autres secteurs dans le centre du territoire.

Deux autres personnes, dont une femme, ont été abattues par les forces israéliennes près d'un autre centre d'aide au nord-ouest de Rafah (sud), toujours selon la même source.

Également dans le sud, une frappe de drone près de Khan Younès a fait trois morts et plusieurs blessés, a ajouté M. Bassal.