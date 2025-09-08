"Je suis horrifié par l'utilisation sans détour d'une rhétorique génocidaire et la déshumanisation honteuse des Palestiniens par de hauts responsables israéliens", a déclaré Volker Türk, à l'ouverture de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève.



L'ambassadeur israélien auprès des Nations unies à Genève, Daniel Meron, l'a accusé sur X de continuer "de propager des propos diffamatoires et de porter atteinte à la sécurité de l'État juif".

Le Haut-Commissaire a, lui, appelé à "agir maintenant pour mettre fin au carnage" à Gaza, estimant que la communauté internationale "manque à son devoir".

"Nous manquons à notre devoir envers la population de Gaza. Où sont les mesures décisives pour prévenir un génocide ? Pourquoi les pays ne font-ils pas davantage pour prévenir les atrocités criminelles ?" a-t-il poursuivi.

"La région réclame la paix. Gaza est un cimetière", a-t-il dit.

"Pression maximale"