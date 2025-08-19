L’annonce de Trump, lundi, à Washington, selon laquelle il allait “commencer les préparatifs” d’un sommet inédit entre les deux chefs d’État, a été présentée par le président américain comme le fruit d’une “très bonne” entrevue avec Zelensky et les dirigeants européens.

Pour Trump, le sommet envisagé pourrait constituer une première étape concrète vers une désescalade. Cette dynamique a reçu un écho contrasté en Europe. Les dirigeants européens présents ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine et rejeté tout droit de veto russe sur son futur au sein de l’UE et de l’OTAN.

Keir Starmer et Giorgia Meloni y ont vu une “petite fenêtre” pour la paix, tandis que la Commission européenne et Berlin se concentrent sur le maintien d’une position unie.

Macron mise sur la confrontation

Mais parmi tous les dirigeants européens, c’est le président français qui se démarque le plus en adoptant une posture toujours très critique voire belliqueuse à l’endroit de la Russie.

Dès l’annonce d’un éventuel sommet entre Poutine et Zelensky, il a martelé qu’en cas d’échec des pourparlers, il faudrait “augmenter les sanctions” contre la Russie.

Il a insisté sur le fait que toute issue durable dépendrait d’une armée ukrainienne “robuste”, capable de résister et de dissuader toute nouvelle attaque.

Plus encore, en déplacement à Bormes-les-Mimosas dimanche, à la veille de leur rencontre avec Trump, Macron avait déjà annoncé sa couleur : “Poutine ne veut pas la paix”, a-t-il déclaré, ajoutant que “la guerre est revenue en Europe”, et que “ceux qui pensent qu'on peut être libre en étant faible, en faisant comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes (...) préparent la défaite de demain”.

Il avait déjà, auparavant, pointé du doigt l’expansionnisme et l’impérialisme supposés de Vladimir Poutine qui ferait peser "un risque existentiel” sur l’Union européenne (UE).