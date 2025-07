Le rapporteur spécial des Nations Unies pour la bande de Gaza assiégée et la Cisjordanie occupée a déclaré qu'il était temps pour les nations du monde entier de prendre des mesures concrètes pour mettre fin au “génocide” dans l'enclave assiegée et bloquée.

Francesca Albanese s'est adressée mardi aux délégués de 30 pays réunis dans la capitale colombienne pour discuter du génocide israélien à Gaza et des moyens par lesquels les nations peuvent tenter d'arrêter le carnage perpétré par Israël.

“Chaque État doit immédiatement revoir et suspendre tous ses liens avec l'État d'Israël… et veiller à ce que son secteur privé fasse de même”, a déclaré Albanese. “L'économie israélienne est structurée pour soutenir une occupation qui a désormais pris des allures de génocide.”

Les gouvernements d’Espagne, d’Irlande et de Chine ont également envoyé des délégués à la réunion.

Israël a rejeté les allégations de génocide, les qualifiant de “diffamation rituelle” antisémite.

La conférence est co-présidée par les gouvernements d'Afrique du Sud et de Colombie, qui ont suspendu l'année dernière leurs exportations de charbon vers les centrales électriques israéliennes, et comprend également la participation des membres du Groupe de La Haye. Il s’agit d’une coalition de huit nations qui s'est engagée plus tôt cette année à rompre les liens militaires avec Israël et à se conformer à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahu.

Depuis des décennies, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, compare la politique d'Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée à sa propre histoire d'oppression sous le régime d'apartheid sévère de la minorité blanche, qui a restreint la plupart des Noirs à des “homelands”, avant de prendre fin en 1994.

“Il ne s’agit pas seulement de la Palestine”

Cette réunion intervient alors que l'Union européenne envisage diverses mesures contre Israël, parmi lesquelles une interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes illégales, un embargo sur les armes et des sanctions individuelles contre les responsables israéliens qui bloquent une solution pacifique à la guerre.

Le vice-ministre colombien des Affaires étrangères, Mauricio Jaramillo, a déclaré lundi que les pays participant à la réunion de Bogota, parmi lesquels figurent également le Qatar et la Turquie , discuteront des mesures diplomatiques et judiciaires qui peuvent être prises pour faire davantage pression sur Israël afin qu'il cesse ses attaques.

Le responsable colombien a décrit la conduite d'Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée comme un affront à l'ordre international.

“Il ne s'agit pas seulement de la Palestine”, a déclaré Jaramillo lors d'une conférence de presse. “Il s'agit de défendre le droit international… et le droit à l'autodétermination.”

Génocide israélien à Gaza

Israël a tué plus de 58 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, dans son carnage à Gaza.

Selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA , quelque 11 000 Palestiniens seraient ensevelis sous les décombres de maisons détruites.

es experts affirment cependant que le nombre réel de morts dépasse largement celui annoncé par les autorités de Gaza, estimant qu'il pourrait être d'environ 200 000.

Au cours du génocide, Israël a réduit en ruines la majeure partie de l’enclave bloquée et a pratiquement déplacé toute sa population.

Il a également bloqué l'entrée d'une aide humanitaire désespérément nécessaire et n'a autorisé qu'un groupe d'aide controversé soutenu par les États-Unis, créé pour contourner le travail d'aide de l'ONU dans ce qui apparaît comme un “piège mortel”.

