Aida Touma-Suleiman a fustigé l’inaction de l’Union européenne face à la guerre génocidaire en cours à Gaza lors d’une manifestation pro-palestinienne devant le Parlement européen à Bruxelles.

"Que faut-il à la Commission européenne ? Un génocide plus grand ? Une campagne de famine plus évidente ?", a-t-elle lancé à la foule. "Que leur faut-il pour agir ?"

Touma-Suleiman a accusé l’UE de trahir ses propres principes de paix, de démocratie et de respect des droits humains.

"C’est bien que vous soyez ici pour leur rappeler cela", a-t-elle dit aux manifestants. "Mais je veux que ceux qui prennent les décisions à la Commission comprennent que l’hypocrisie ne fonctionne pas, que le double standard n’est pas acceptable."

Elle a appelé l’UE et la communauté internationale à une action urgente : "Nous demandons avant tout d’utiliser tous les moyens de pression pour stopper le génocide. Ouvrez les frontières à l’aide humanitaire. Les gens ont besoin de vivre, de manger et de boire pour pouvoir survivre.

Il a fallu attendre le 21 mai 2025 pour que la Commission européenne enclenche ce qui pourrait devenir une sanction envers Israël. Sur les 27 ministres européens des Affaires étrangères, 17 (dont celui de la France) ont soutenu la proposition de Kaja Kallas, commissaire chargée des Affaires étrangères européennes, de réexaminer l'accord commercial et de coopération entre l'UE et Israël.

L ' article 2 de l'accord entre Israël et l'UE stipule que leurs relations "sont fondées sur le respect des droits de l'Homme et des principes démocratiques qui guident leur politique intérieure et internationale et constituent un élément essentiel du présent accord".

L’Allemagne fait partie des pays qui sont contre ce réexamen.

Une grève de la faim annoncée



La manifestation à Bruxelles a coïncidé avec l’annonce d’une grève de la faim prévue à partir du 16 juin, à l’initiative de la Maison de la Compassion et de l’Association des Réfugiés Palestiniens pour la Dignité.

Les manifestants se sont rassemblés sur la place du Luxembourg, juste en face du Parlement européen. Certains activistes étaient déguisés en soldats israéliens et d’autres portaient des uniformes de prisonniers et s’agenouillaient les mains enchaînées, en référence aux conditions des détenus palestiniens.

L’événement a réuni des dizaines de soutiens à la cause palestinienne, des députés européens, des membres du personnel des institutions européennes ainsi que les militants à l’origine de la grève de la faim de cinq jours.

Des slogans ont retenti tout au long de la manifestation, tels que : “Stop au génocide”, “Fin à l’occupation israélienne”, “Levez l’immunité” ou encore “Sanctions contre Israël”.

Le prêtre Daniel Alliet, de l’église du Béguinage à Bruxelles, a annoncé sa participation à la grève de la faim et a appelé d’autres citoyens à le rejoindre.

Dans une déclaration conjointe, les groupes organisateurs ont exhorté l’Union européenne à faire respecter le droit international et à prendre “toutes les mesures nécessaires pour stopper le génocide en cours”.