FRANCE
1 min de lecture
Paris convoque l'ambassadrice d'Italie après des propos "inacceptables" de Salvini contre Macron
La France a convoqué l'ambassadrice d'Italie en France, Emanuela D'Alessandro, "à la suite des propos inacceptables" tenus par le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini à l'encontre de Macron pour son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine.
Paris convoque l'ambassadrice d'Italie après des propos "inacceptables" de Salvini contre Macron
Salvini avait déjà qualifié en mars le président français de "fou", l'accusant de pousser l'Europe à la guerre avec la Russie. / AFP
23 août 2025

"Il a été rappelé à l’ambassadrice [convoquée jeudi, NDLR] que ces propos allaient à l’encontre du climat de confiance et de la relation historique entre nos deux pays mais aussi des récents développements bilatéraux, qui ont mis en évidence des convergences fortes entre les deux pays, notamment s’agissant du soutien sans faille à l’Ukraine", a-t-on précisé de source diplomatique, confirmant une information de la radio France Inter.

En RelationTRT Global - Salvini, numéro 2 du gouvernement italien, qualifie Macron de "fou"

Interrogé lors d'un déplacement à Milan sur un éventuel déploiement de soldats italiens en Ukraine après un arrêt des hostilités, comme la France et le Royaume-Uni envisagent de le faire, Matteo Salvini avait suggéré qu'Emmanuel Macron "y aille lui-même" en mettant un casque et prenant un fusil.

Le chef du parti antimigrants Lega, avait déjà qualifié en mars le président français de "fou", l'accusant de pousser l'Europe à la guerre avec la Russie.

Recommandé

La France et le Royaume-Uni, qui ont pris la tête d'une "coalition des volontaires", envisagent de déployer des contingents en Ukraine comme garantie de sécurité pour prévenir une reprise des hostilités une fois qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix aura été conclu entre Kiev et Moscou.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni de son côté s'y refuse.

SOURCE:AFP
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us