Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et de François Bayrou ont toutes deux fortement baissé en juin, de 5 points par rapport à mai pour le premier et de 3 points pour le second, selon un sondage Ipsos-Cesi pour La Tribune Dimanche publié samedi 14 juin.

La cote de popularité du président, à 21%, est proche de son plus bas (20%) atteint à l'hiver 2018, au moment de la crise des gilets jaunes. François Bayrou, à Matignon depuis six mois, n'enregistre plus pour sa part que 17% d'avis favorables, se plaçant comme le chef de gouvernement le plus impopulaire de la 5e République.

Bruno Retailleau, ministre le plus populaire

La chute de la cote de popularité du président et de son Premier ministre contraste avec la bonne tenue des ministres de l'Intérieur et de la justice. Le ministre de l'Intérieur LR Bruno Retailleau (36%) et celui de la Justice Gérald Darmanin (34%) conservent une bonne image de marque auprès des Français.

La ministre de la Culture Rachida Dati (13%) baisse de plusieurs points, dégringolant à la cinquième place du classement des ministres.

Le baromètre des potentiels successeurs d'Emmanuel Macron place en tête les RN Jordan Bardella (35%) et Marine Le Pen (33%), suivis par Bruno Retailleau (29%).

La délinquance en hausse des préoccupations

“L'actualité récente nourrit énormément la colère vis-à-vis des pouvoirs publics", a commenté pour La Tribune Dimanche Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Ipsos. Cette actualité nationale récente a, par exemple, été marquée par la mort d’une surveillante de collège poignardée par un élève, ou encore des violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Le niveau de la délinquance arrive en deuxième position parmi les principales préoccupations des Français, derrière le pouvoir d'achat, selon ce baromètre mensuel.

"Le clivage qu'on mesure sur la délinquance est ahurissant : pour la gauche, le sujet n'existe pratiquement pas, tandis qu'il est l'un des principaux pour la droite et l'extrême droite", a ajouté Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Ipsos.

