Les États-Unis ont annoncé la suspension de l’octroi de visas pour les résidents de Gaza, invoquant des “raisons sécuritaires” liées à la situation en cours. La décision, confirmée par le département d’État, suscite une vive indignation parmi les ONG de défense des droits humains, qui dénoncent une mesure discriminatoire pénalisant une population déjà accablée par la guerre, le siège et la famine.

Une mesure “temporaire”, selon Washington

Selon un porte-parole du département d’État cité par des médias américains, cette suspension se veut une “mesure temporaire” motivée par “l’impossibilité de procéder à des vérifications sécuritaires fiables dans la bande de Gaza”. Washington assure que cette décision ne concerne pas les Palestiniens de Cisjordanie ni ceux déjà détenteurs de visas en cours de validité.

Indignation des ONG

Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé une décision “arbitraire et inhumaine”. Elles estiment qu’elle revient à punir collectivement les Gazaouis, dont beaucoup cherchent à quitter le territoire pour des raisons médicales, éducatives ou familiales.

“À un moment où des milliers de civils tentent de fuir les bombardements, bloquer l’accès aux visas américains revient à les condamner à l’enfermement”, a déclaré une responsable d’Amnesty.