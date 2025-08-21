Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux États-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'Union européenne (UE) et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux.

"Malheureusement, nous n'avons pas réussi à ce que ce secteur" soit inclus dans les exemptions, a déclaré depuis Bruxelles le commissaire européen Maros Sefcovic en présentant les détails de l'accord commercial noué fin juillet.

Il a ajouté que les discussions se poursuivraient et que "ces portes n'étaient pas fermées pour toujours", tout en affirmant ne pas vouloir faire de "fausses promesses" pour le secteur.

"Je ne veux pas dire que cela sera facile, ou que ça aura lieu la semaine prochaine", a affirmé celui qui est chargé de négocier cet accord avec l'administration Trump, au nom des 27 États membres de l'UE.

Déception du secteur agricole français

"C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un frein supplémentaire au commerce et à l'exportation aux États-Unis", qui représentent de loin leur premier marché, a réagi auprès de l'AFP Christophe Chateau, membre du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

"C'est mieux que ce qui nous avait été annoncé, qui aurait pu être pire, mais ce n'est jamais une bonne nouvelle", a-t-il ajouté, en faisant référence aux menaces de Donald Trump ces derniers mois de taxes douanières à 200%, puis 20%, puis 50% ou encore 30%.

La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) français a fait part, elle, de son "immense déception".