Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux États-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'Union européenne (UE) et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux.
"Malheureusement, nous n'avons pas réussi à ce que ce secteur" soit inclus dans les exemptions, a déclaré depuis Bruxelles le commissaire européen Maros Sefcovic en présentant les détails de l'accord commercial noué fin juillet.
Il a ajouté que les discussions se poursuivraient et que "ces portes n'étaient pas fermées pour toujours", tout en affirmant ne pas vouloir faire de "fausses promesses" pour le secteur.
"Je ne veux pas dire que cela sera facile, ou que ça aura lieu la semaine prochaine", a affirmé celui qui est chargé de négocier cet accord avec l'administration Trump, au nom des 27 États membres de l'UE.
Déception du secteur agricole français
"C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un frein supplémentaire au commerce et à l'exportation aux États-Unis", qui représentent de loin leur premier marché, a réagi auprès de l'AFP Christophe Chateau, membre du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
"C'est mieux que ce qui nous avait été annoncé, qui aurait pu être pire, mais ce n'est jamais une bonne nouvelle", a-t-il ajouté, en faisant référence aux menaces de Donald Trump ces derniers mois de taxes douanières à 200%, puis 20%, puis 50% ou encore 30%.
La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) français a fait part, elle, de son "immense déception".
"On a travaillé énormément pour obtenir l'exemption et elle était à portée de main. Nous avons la certitude que ces taxes entraîneront de grosses difficultés pour la filière des vins et spiritueux", a déclaré à l'AFP Gabriel Picard, président de la fédération.
Après des mois de négociations très âpres, Bruxelles et Washington ont scellé fin juillet un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux États-Unis.
Actuellement, ces exportations sont taxées à hauteur de 4,8%.
Pour le secteur automobile,l’accord négocié avec les États-Unis est en revanche une bonne nouvelle, puisque les voitures suédoises ou allemandes sont taxées à hauteur de 27,5% aujourd’hui.
Cet accord, noué entre la cheffe de l'exécutif européen et Donald Trump en Écosse, a été très critiqué par plusieurs États membres et industriels européens.
L'UE rétorque qu'il s'agit du meilleur accord qu'elle pouvait obtenir face aux menaces commerciales du président américain.
En plus des droits de douane imposés aux produits européens, l'UE s'est engagée à réaliser 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis.