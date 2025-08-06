Les dirigeants de la Gauche, des Verts/Alliance libre européenne et de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen ont appelé mardi les hauts responsables de l'Union européenne à prendre des mesures immédiates pour mettre fin au génocide israélien à Gaza.

Dans une lettre conjointe adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au président du Conseil européen, Antonio Costa, et à la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, ils ont critiqué l'inaction persistante de l'Union face aux attaques israéliennes.

Les eurodéputés ont exhorté l'UE à soutenir un cessez-le-feu immédiat et permanent, à suspendre l'accord d'association UE-Israël et à imposer un embargo complet sur les armes à Israël.

La lettre demande également des sanctions ciblées contre les responsables israéliens, le rétablissement du financement intégral de l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et l'interdiction du commerce de marchandises provenant des colonies israéliennes illégales.

“Cette situation ne peut plus être considérée comme une simple urgence : il existe des preuves évidentes qu'un génocide est en cours à Gaza. La Commission européenne et le Conseil européen n'ont jusqu'à présent pas réagi avec l'urgence et la détermination qu'exigent nos traités, nos valeurs et nos responsabilités”, ont déploré les parlementaires.

Les signataires ont également évoqué la violence croissante des colons en Cisjordanie occupée et le projet israélien d'occuper définitivement Gaza, qualifiant cette situation de violation flagrante du droit international.

Inaction de l’UE

Le service diplomatique de l'UE a reconnu la violation par Israël de l'accord d'association UE-Israël, ont-ils souligné, mais ce pacte reste en vigueur et aucune sanction n'a été imposée.