Israël ne cesse de multiplier les attaques contre la France. Ce mardi, Benjamin Netanyahu a accusé Emmanuel Macron de nourrir la haine contre les Juifs en envisageant de reconnaître l’État palestinien, une accusation que l’Élysée a qualifié de “manipulation” et d’“abjecte”.

La charge très violente du Premier ministre israélien est contenue dans un courrier officiel adressé au président français.

Accusant Emmanuel Macron "d'alimenter le feu antisémite" en France en appelant à la reconnaissance internationale de l'État de Palestine, Benjamin Netanyahu l'appelle "à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté, et à le faire avant une date claire : la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025".

L’Élysée dénonce une “manipulation”

Cette analyse "est erronée, abjecte et ne demeurera pas sans réponse", a répliqué la présidence française, précisant que le chef de l'État répondrait formellement au chef du gouvernement israélien par écrit.

"La période exige gravité et responsabilité, pas amalgames et manipulations", a ajouté la présidence française, rappelant que "la République protège et protègera toujours ses compatriotes de confession juive".

Cette nouvelle salve israélienne fait suite à plusieurs passes d’armes entre Paris et Tel Aviv.

Récemment, Paris avait réagi avec fermeté à l’assassinat du militant palestinien pacifique Odeh Hathalin, enseignant palestinien de 31 ans, père de trois enfants et militant non-violent, tué à bout portant par un colon israélien, le 28 juillet, dans le sud de la Cisjordanie occupée.

La France a dénoncé “le meurtre d’Odeh Hathalin et toutes les violences délibérées perpétrées par des colons extrémistes”, qualifiées pour la première fois d’”actes de terrorisme” par le ministère français des Affaires étrangères.

Le drame s’était produit dans le hameau palestinien de Oum El Kheir quand Odeh Hathalin s’était interposé pour tenter de stopper un bulldozer conduit par des colons qui endommageait des terres.

Connu pour son engagement pacifique, Odeh Hathalin avait collaboré à plusieurs articles pour le média israélo-palestinien +972 Magazine, et participé au tournage du documentaire No Other Land, couronné par un Oscar en 2025.

Escalade verbale

La France a également rappelé les attaques récentes contre les villages de Kafr Malik et Taybeh qui a de nouveau été pris pour cible par des colons dans la nuit du 28 juillet.

Depuis que le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait l’État de Palestine en septembre prochain, la France ne cesse de s’attirer les foudres non seulement d’Israël, mais également de ses relais en France.

La décision française "récompense la terreur", avait fustigé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, après l’annonce.

"Soyons clairs : les Palestiniens ne cherchent pas à obtenir un État aux côtés d'Israël, ils cherchent un État à la place d'Israël", a-t-il martelé.

Proche allié d'Israël, les États-Unis ont "fermement" rejeté le projet français, évoquant une décision "imprudente" qui fait reculer la paix.