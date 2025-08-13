FRANCE
1 min de lecture
Aéroport de Paris: un employé suspendu après avoir crié "Free Palestine"
L'enquête a conclu qu'un employé de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a crié "Libérez la Palestine" lors d'un échange radio avec l'équipage d'El Al, a déclaré le ministre français des Transports.
Aéroport de Paris: un employé suspendu après avoir crié "Free Palestine"
Un employé de l'aéroport de Paris a été suspendu pour avoir crié "Free Palestine" à l'équipage d'une compagnie israélienne / Reuters
13 août 2025

Un employé de l'aéroport de Paris a été suspendu pour avoir crié "Free Palestine" dans un échange avec l'équipage d'une compagnie israélienne, a déclaré le ministre français des Transports.

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a confirmé mardi soir que l'incident, survenu le 11 août au matin, faisait l'objet d'une enquête suite à une plainte déposée par l'équipage de la compagnie israélienne El Al.

L'enquête a conclu qu'un employé de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a crié "Free Palestine" lors d'un échange radio avec l'équipage d'El Al, a affirmé M. Tabarot sur le réseau social X.

Il a souligné que les propos de l'employé violaient les règles de communication radio, qui devraient se limiter aux questions relatives à "la sécurité et à l'ordre du trafic aérien"

"Il lui est interdit d'exercer toute fonction jusqu'à nouvel ordre. Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée", a-t-il ajouté.


SOURCE:TRT français et agences
