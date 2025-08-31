Les forces israéliennes poursuivent leur offensive la plus violente depuis des mois, avec un objectif de plus en plus clair : vider la ville de Gaza de sa population pour en prendre le contrôle total. En 24 heures, 77 Palestiniens ont été tués, dont 47 dans le nord de la ville. Parmi eux, 11 personnes qui attendaient de l’aide alimentaire ont trouvé la mort sous les frappes.

Selon les autorités palestiniennes, l’armée israélienne met en œuvre un plan visant à déplacer de force environ un million d’habitants vers le sud de l’enclave. Les bombardements massifs, la destruction des maisons et l’intensification des incursions terrestres transforment Gaza-Ville en une zone fantôme. Les quartiers autrefois densément peuplés se vident, contraints par la peur et la faim.

Famine et exode organisés

Le ministère de la Santé de Gaza signale que 10 autres Palestiniens, dont trois enfants, sont morts de malnutrition ces dernières 24 heures. Au total, près de 63 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023. La famine, imposée par le blocus israélien, est désormais décrite par des ONG comme un outil de guerre destiné à accélérer l’exode.

Le siège imposé par Israël, qui bloque l’entrée de nourriture, d’eau potable et de carburant, a transformé la bande de Gaza en un territoire où la famine n’est pas une conséquence accidentelle du conflit, mais un instrument délibéré de guerre. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain décrivent une stratégie systématique: empêcher l’acheminement de l’aide, cibler les zones de stockage et bombarder les rassemblements de distribution. L’attaque contre un groupe de civils faisant la queue pour de la nourriture, qui a fait 11 morts cette semaine, illustre cette politique de la faim utilisée comme arme.