28 enfants tués chaque jour à Gaza, alerte l'UNICEF, qui réclame un cessez-le-feu immédiat
“À Gaza, 28 enfants en moyenne par jour, soit l'équivalent d'une salle de classe, sont tués”, déclare l'UNICEF qui appelle à un cessez-le-feu.
Les enfants de Gaza figurent parmi les principales victimes de la guerre génocidaire israélienne. / AA
5 août 2025

28 enfants en moyenne sont tués chaque jour à Gaza, en raison des restrictions imposées par Israël à l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable et de l'effondrement des services essentiels, a déclaré, lundi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

“Morts par les bombardements. Morts par la malnutrition et la famine. Morts par le manque d'aide et de services essentiels”, a indiqué l'UNICEF dans un message publié sur X, poursuivant : “ À Gaza, 28 enfants en moyenne par jour, soit l'équivalent d'une salle de classe, sont tués”.

L'agence a souligné que les enfants de Gaza ont un besoin urgent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de protection, ajoutant : “Plus que tout, ils ont besoin d'un cessez-le-feu, MAINTENANT”.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne mène une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant près de 61 000 Palestiniens, dont près de la moitié sont des femmes et des enfants. La campagne militaire israélienne a dévasté l'enclave et l'a précipitée au bord de la famine.

SOURCE:TRT français et agences
