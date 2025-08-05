28 enfants en moyenne sont tués chaque jour à Gaza, en raison des restrictions imposées par Israël à l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable et de l'effondrement des services essentiels, a déclaré, lundi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

“Morts par les bombardements. Morts par la malnutrition et la famine. Morts par le manque d'aide et de services essentiels”, a indiqué l'UNICEF dans un message publié sur X, poursuivant : “ À Gaza, 28 enfants en moyenne par jour, soit l'équivalent d'une salle de classe, sont tués”.