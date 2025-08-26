La France replonge dans l'incertitude politique, huit mois seulement après l'entrée en fonction du gouvernement de François Bayrou qui, comme son prédécesseur Michel Barnier, risque de tomber faute d’avoir pu faire adopter un budget pour la France, malgré la dramatisation des enjeux et le "danger immédiat", selon lui, posé par "la dépendance à la dette" massive.

Un vote de confiance décisif le 8 septembre

Confronté au rejet de son plan d'économies budgétaires de près de 44 milliards d'euros d'économies, critiqué aussi bien par les partis d'opposition que par l'opinion, ainsi qu'à des appels à bloquer le pays le 10 septembre, le Premier ministre a brandi son va-tout lundi.



À sa demande, le président Emmanuel Macron va ainsi convoquer une session parlementaire extraordinaire le 8 septembre, au cours de laquelle Bayrou sollicitera le jour même la confiance de l'Assemblée nationale sur une déclaration de politique générale.



Mais du Rassemblement national (extrême droite) à La France insoumise (gauche), en passant par les écologistes et les communistes, tous ont promis de voter contre la confiance, condamnant presque à coup sûr le gouvernement.

Mardi, François Bayrou a enjoint les oppositions à "réfléchir" à leur décision sur le vote de confiance du 8 septembre, et à renoncer aux "réflexes spontanés" qui les poussent à faire tomber son gouvernement.

Emmanuel Macron, de son côté, a assuré ne pas "souhaiter" une nouvelle dissolution, mais ne se "privera pas a priori d'un pouvoir constitutionnel", a indiqué son entourage à RMC.

"Il nous met dans la merde"