MOYEN-ORIENT
Gaza: six nouvelles victimes de la famine causée par Israël
Six Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de faim au cours des dernières 24 heures, portant le bilan des décès liés à la famine depuis octobre 2023 à 393 personnes.
Les Palestiniens souffrent de la faim à Gaza en raison du blocus israélien. / AA
8 septembre 2025

Un communiqué du ministère de la Santé indique que 67 corps ont été transportés à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que 320 personnes ont été blessées.

Au total, 163 096 personnes ont été blessées lors de l'offensive israélienne, et “de nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, les secours ne parvenant pas à les atteindre”, a-t-il ajouté.

Le ministère a également indiqué que 14 Palestiniens ont été tués et plus de 85 autres blessés par des tirs de l'armée israélienne alors qu'ils tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire au cours des dernières 24 heures.

Depuis le 27 mai et la mise en place de la Gaza Humanitarian Foundation, critiquée par l’ONU pour avoir "politisé et militarisé" la distribution de l'aide, le nombre total de Palestiniens tués alors qu’ils tentaient de récupérer de l'aide a atteint 2 430, et plus de 17 794 autres blessés.

Le ministère a indiqué que six autres Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de malnutrition et de faim au cours des dernières 24 heures. Cela porte le bilan des décès liés à la famine depuis octobre 2023 à 393 personnes, dont 140 enfants.

Selon le ministère, 115 de ces décès, dont 25 enfants, sont survenus après que le Système intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), soutenu par l'ONU, a officiellement déclaré Gaza zone de famine le mois dernier.

Depuis le 2 mars, les autorités israéliennes ont complètement fermé tous les postes-frontières de Gaza, plongeant les 2,4 millions d'habitants du territoire dans la famine.


En RelationTRT Français - Pourquoi l'ONU considère-t-elle la famine à Gaza comme une catastrophe humaine "délibérée" ?
SOURCE:TRT français et agences
