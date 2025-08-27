Le monde du sport palestinien est en deuil. Alam Al Amor, athlète international palestinien, a été tué mercredi dans une frappe israélienne près d’un centre de distribution d’aide humanitaire au sud de Khan Younès, à Gaza.
Selon des sources médicales locales, l’attaque a visé une zone densément peuplée où des civils attendaient nourriture et fournitures. Plusieurs victimes parmi les habitants ont été recensées, accentuant la crise humanitaire déjà dramatique qui ravage l’enclave.
Une figure sportive et un symbole d’espoir
Alam Al Amor s’était imposé comme l’un des espoirs de l’athlétisme palestinien. Il avait porté les couleurs de la Palestine lors de compétitions régionales et internationales, incarnant pour de nombreux jeunes Gazaouis un modèle de persévérance et d’espoir malgré les conditions de vie étouffantes dans le territoire assiégé.
“La perte d’Alam est une tragédie non seulement pour sa famille et ses proches, mais aussi pour toute la jeunesse sportive palestinienne”, a déclaré un responsable du Comité olympique palestinien.
Les athlètes, nouvelles victimes de la guerre
La mort d’Alam Al Amor s’ajoute à une longue liste de sportifs palestiniens tués depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza en octobre 2023. Plusieurs footballeurs, entraîneurs et jeunes talents ont péri dans les bombardements, compromettant durablement l’avenir du sport palestinien et anéantissant les rêves de toute une génération.
Des organisations sportives internationales ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude face à la destruction d’infrastructures sportives et à l’atteinte directe aux athlètes. Mais sur le terrain, les frappes continuent de faire des victimes, sans distinction.
L’attaque meurtrière près de Khan Younès illustre une fois de plus la gravité de la crise humanitaire à Gaza, où les civils – qu’ils soient médecins, journalistes ou sportifs – paient un prix exorbitant. Pour les jeunes Palestiniens qui voyaient dans le sport une échappatoire et un symbole d’avenir, la mort d’Alam Al Amor représente un nouvel espoir brisé.