Le monde du sport palestinien est en deuil. Alam Al Amor, athlète international palestinien, a été tué mercredi dans une frappe israélienne près d’un centre de distribution d’aide humanitaire au sud de Khan Younès, à Gaza.

Selon des sources médicales locales, l’attaque a visé une zone densément peuplée où des civils attendaient nourriture et fournitures. Plusieurs victimes parmi les habitants ont été recensées, accentuant la crise humanitaire déjà dramatique qui ravage l’enclave.

Une figure sportive et un symbole d’espoir

Alam Al Amor s’était imposé comme l’un des espoirs de l’athlétisme palestinien. Il avait porté les couleurs de la Palestine lors de compétitions régionales et internationales, incarnant pour de nombreux jeunes Gazaouis un modèle de persévérance et d’espoir malgré les conditions de vie étouffantes dans le territoire assiégé.

“La perte d’Alam est une tragédie non seulement pour sa famille et ses proches, mais aussi pour toute la jeunesse sportive palestinienne”, a déclaré un responsable du Comité olympique palestinien.

Les athlètes, nouvelles victimes de la guerre