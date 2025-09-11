EUROPE
2 min de lecture
L'Irlande, l'Espagne et la Slovénie se retireront de l'Eurovision si Israël y est autorisé
L'Irlande, l'Espagne et la Slovénie ont intensifié leur opposition à la participation potentielle d'Israël à l'Eurovision 2026, laissant entrevoir la possibilité de retraits de personnalités importantes du concours.
11 septembre 2025

Dans un communiqué, la chaîne nationale irlandaise RTE a déclaré : "L'Irlande ne participera pas au Concours Eurovision de la Chanson 2026 si la participation d'Israël est maintenue, et la décision finale concernant la participation de l'Irlande sera prise une fois la décision de l'UER (Union européenne de radio-télévision) rendue.”

La chaîne a souligné que la participation de l'Irlande serait "inadmissible compte tenu des pertes humaines effroyables et continues à Gaza." RTE est également "profondément préoccupée par les assassinats ciblés de journalistes à Gaza, le refus d'accès des journalistes internationaux au territoire et le sort des otages restants".

Lundi, le ministre espagnol de la Culture, Ernest Urtasun, a publiquement ouvert la voie à une sortie du pays si Israël n'est pas expulsé.

S'exprimant sur La Hora de La 1, M. Urtasun a déclaré que si la décision finale appartient à la radiotélévision publique RTVE, des mesures radicales pourraient être nécessaires si Israël participe.

Il a souligné que l'Espagne avait déjà officiellement demandé l'exclusion d'Israël et a averti que le gouvernement envisagerait des "mesures… en cas d'expulsion", arguant qu'autoriser la présence d'Israël reviendrait à "normaliser" son rôle dans les forums internationaux dans le contexte de l'offensive en cours à Gaza, où au moins 64 600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023.

La campagne militaire a dévasté l'enclave, qui est confrontée à la famine.

Vendredi, la chaîne publique slovène RTV Slovenija a annoncé que son pays ne participerait pas à l'Eurovision 2026 si Israël était autorisé à revenir l'année prochaine. Cette décision, présentée comme un acte de solidarité avec la Palestine, reflète une position exprimée pour la première fois lors de l'Assemblée générale de l'UER en juillet.

L'UER a prolongé jusqu'à mi-décembre la date limite de confirmation de participation des radiodiffuseurs et devrait se prononcer sur l'éligibilité d'Israël lors de sa prochaine assemblée à Genève, les 4 et 5 décembre.


SOURCE:TRT français et agences
