Dans un communiqué, la chaîne nationale irlandaise RTE a déclaré : "L'Irlande ne participera pas au Concours Eurovision de la Chanson 2026 si la participation d'Israël est maintenue, et la décision finale concernant la participation de l'Irlande sera prise une fois la décision de l'UER (Union européenne de radio-télévision) rendue.”

La chaîne a souligné que la participation de l'Irlande serait "inadmissible compte tenu des pertes humaines effroyables et continues à Gaza." RTE est également "profondément préoccupée par les assassinats ciblés de journalistes à Gaza, le refus d'accès des journalistes internationaux au territoire et le sort des otages restants".

Lundi, le ministre espagnol de la Culture, Ernest Urtasun, a publiquement ouvert la voie à une sortie du pays si Israël n'est pas expulsé.

S'exprimant sur La Hora de La 1, M. Urtasun a déclaré que si la décision finale appartient à la radiotélévision publique RTVE, des mesures radicales pourraient être nécessaires si Israël participe.

Il a souligné que l'Espagne avait déjà officiellement demandé l'exclusion d'Israël et a averti que le gouvernement envisagerait des "mesures… en cas d'expulsion", arguant qu'autoriser la présence d'Israël reviendrait à "normaliser" son rôle dans les forums internationaux dans le contexte de l'offensive en cours à Gaza, où au moins 64 600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023.