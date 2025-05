Le Hamas a réagi vendredi aux déclarations faites par le chef du Shin Bet israélien, Ronen Bar, qui a affirmé que les actions de Netanyahu visaient à “mener des négociations qui n’aboutiraient pas à un accord”, soulignant que ces propos révèlent la manipulation délibérée du cessez-le-feu et des négociations sur l’échange de prisonniers par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Bar a fait savoir jeudi que Netanyahu lui avait interdit de rencontrer des ministres israéliens tout au long de l'année 2024 afin de dissimuler des informations sur les négociations au gouvernement israélien.

En réponse, le Hamas a déclaré que “les aveux de Bar, provenant du sein même de la direction de l’occupation israélienne, confirment que Netanyahu entrave activement toute négociation, même après la conclusion d’un accord, pour servir ses propres intérêts politiques”.

Le Hamas a également mis en exergue les efforts de Netanyahu pour exclure des figures influentes, comme Bar, du processus de négociation.

Selon le mouvement palestinien, ces actions “démontrent l'absence d'engagement de Netanyahu en faveur d'un réglement significatif”.

Il a ajouté que Netanyahu “a orchestré des négociations purement formelles destinées à retarder tout progrès concret”, soulignant que les actions d’Israël avaient “rendu tout accord réel impossible”.

Plus tôt vendredi, le gouvernement israélien a pris une décision controversée en votant à l’unanimité le renvoi de Bar.

Alors que Netanyahu a justifié ce renvoi en invoquant un manque de confiance envers Bar après les événements du 7 octobre 2023, Bar a laissé entendre que des motivations politiques étaient derrière cette décision.

Le Hamas a réitéré son appel aux responsables américains afin qu’ils “cessent de tenir le mouvement pour responsable de l’échec des négociations et placent la responsabilité sur Netanyahu”.

Le groupe insiste sur le fait que la seule manière d’obtenir la libération des captifs israéliens est de “mettre fin à la violence, revenir aux négociations et appliquer les accords sans manœuvres politiques”.

Depuis 16 mois, le Hamas mène des négociations avec Israël sous la médiation du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis. Cependant, ces discussions n'ont toujours pas abouti à la libération de tous les captifs israéliens ni à la fin de la guerre en cours, en grande partie à cause des violations répétées des accords par Israël et du refus de Netanyahu d’honorer ses engagements passés.

Offensive sur Beit Lahia

Les forces de l’armée israélienne ont lancé une offensive sur les zones occidentales de Beit Lahia, au nord de Gaza, vendredi matin, accompagnée de tirs nourris et d’un bombardement d’artillerie intense, selon des témoins oculaires.

Les témoins ont rapporté que des tanks israéliens ont pénétré plus profondément dans la ville, tirant intensément dans une zone déjà dévastée par la guerre en cours.

Par ailleurs, des avions de combat israéliens ont bombardé un immeuble résidentiel sur la rue Al-Sinaa, dans le quartier Tel al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza. Cependant, aucun bilan n’a été communiqué pour l’instant.

Depuis mardi, plus de 700 Palestiniens ont été tués et plus de 900 blessés dans une campagne aérienne surprise menée par Israël sur Gaza, brisant ainsi un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers en vigueur depuis janvier.

Depuis octobre 2023, près de 50 000 Palestiniens, en grande majorité des femmes et des enfants, ont été tués, et plus de 112 000 blessés dans une offensive militaire israélienne brutale sur Gaza.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une action pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.