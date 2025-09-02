Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, ce mardi, que la Chine était consciente de l’importance et de l’influence régionales de la Turquie, ajoutant qu’Ankara s’efforçait de développer ses relations avec Pékin.



Ces déclarations ont été tenues lors du vol de retour du président Erdogan de Tianjin, en Chine, où il a assisté au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai.

En Relation TRT Global - Sommet de l'OCS : Emine Erdogan appelle à une coopération culturelle et environnementale renforcée

À propos du récent sommet d’Alaska entre les dirigeants américain et russe, le président turc a estimé que ces discussions étaient raisonnables, soulignant que seul un dialogue orienté vers la paix pouvait mettre fin à la guerre Russie-Ukraine.

Depuis le début, Ankara a souligné que la guerre en Ukraine pouvait être résolue par des négociations, a rappelé Erdogan, ajoutant que “les pourparlers d’Istanbul ont prouvé que cette voie était ouverte”.