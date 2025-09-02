Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, ce mardi, que la Chine était consciente de l’importance et de l’influence régionales de la Turquie, ajoutant qu’Ankara s’efforçait de développer ses relations avec Pékin.
Ces déclarations ont été tenues lors du vol de retour du président Erdogan de Tianjin, en Chine, où il a assisté au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai.
À propos du récent sommet d’Alaska entre les dirigeants américain et russe, le président turc a estimé que ces discussions étaient raisonnables, soulignant que seul un dialogue orienté vers la paix pouvait mettre fin à la guerre Russie-Ukraine.
Depuis le début, Ankara a souligné que la guerre en Ukraine pouvait être résolue par des négociations, a rappelé Erdogan, ajoutant que “les pourparlers d’Istanbul ont prouvé que cette voie était ouverte”.
Erdogan a également appelé à transformer l’espoir d’une paix entre la Russie et l’Ukraine en une “approche tournée vers la solution et des résultats concrets”, insistant sur l’implication nécessaire des dirigeants au plus haut niveau dans le processus.
À propos du dernier accord signé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, Erdogan a affirmé que grâce au corridor de Zanguezour, la paix activerait les réseaux routiers et ferroviaires dans la région, ouvrirait les postes-frontières et aurait un impact positif sur le commerce ainsi que de nombreux autres secteurs.