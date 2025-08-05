MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Israël affirme autoriser l'entrée partielle de marchandises privées à Gaza
Au moins 1 516 demandeurs d'aide ont été tués et 10 067 blessés par des tirs israéliens près de centres d'aide à Gaza depuis le 27 mai, selon le ministère palestinien de la Santé.
Israël affirme autoriser l'entrée partielle de marchandises privées à Gaza
Le programme d’aide élaboré par Israël a été largement critiqué, le jugeant inefficace et constituant un « piège mortel » pour les civils affamés. / Reuters
5 août 2025

Le gouvernement israélien a approuvé un mécanisme permettant une entrée "progressive et contrôlée" de marchandises dans la bande de Gaza sous blocus via le secteur privé.

"Ce mécanisme vise à accroître le volume d'aide entrant à Gaza, tout en réduisant la dépendance à l'égard de la collecte d'aide par l'ONU et les organisations internationales", a fait savoir, ce mardi le COGAT, l'agence militaire israélienne chargée de faire respecter le blocus de l'enclave.

Un nombre limité de commerçants locaux ont été autorisés à entrer dans le cadre de ce nouveau mécanisme.

Cette décision intervient dans un contexte de blocus israélien strict qui a placé les 2,4 millions d'habitants de Gaza au bord de la famine.

Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, au moins 180 personnes, dont 93 enfants, sont mortes de faim et de malnutrition depuis octobre 2023.

Le bureau de presse du gouvernement palestinien à Gaza a déclaré, lundi, qu'Israël n'avait autorisé l'entrée que de 674 camions d'aide depuis le 27 juillet, soit seulement 14% des 600 camions quotidiens minimum requis pour l'enclave.

recommended

Inefficace

Le ministère de la Santé a indiqué qu'au moins 1 516 demandeurs d'aide ont été tués et 10 067 autres blessés par des tirs israéliens près des centres de distribution d'aide gérés par les États-Unis à Gaza depuis le 27 mai.

Le programme d'aide conçu par Israël a été largement critiqué pour son inefficacité et son caractère de "piège mortel" pour les civils affamés.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne a mené une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant près de 61 000 Palestiniens, dont près de la moitié sont des femmes et des enfants. L'offensive militaire israélienne a dévasté l'enclave et l'a amenée au bord de la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us