Le gouvernement israélien a approuvé un mécanisme permettant une entrée "progressive et contrôlée" de marchandises dans la bande de Gaza sous blocus via le secteur privé.
"Ce mécanisme vise à accroître le volume d'aide entrant à Gaza, tout en réduisant la dépendance à l'égard de la collecte d'aide par l'ONU et les organisations internationales", a fait savoir, ce mardi le COGAT, l'agence militaire israélienne chargée de faire respecter le blocus de l'enclave.
Un nombre limité de commerçants locaux ont été autorisés à entrer dans le cadre de ce nouveau mécanisme.
Cette décision intervient dans un contexte de blocus israélien strict qui a placé les 2,4 millions d'habitants de Gaza au bord de la famine.
Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, au moins 180 personnes, dont 93 enfants, sont mortes de faim et de malnutrition depuis octobre 2023.
Le bureau de presse du gouvernement palestinien à Gaza a déclaré, lundi, qu'Israël n'avait autorisé l'entrée que de 674 camions d'aide depuis le 27 juillet, soit seulement 14% des 600 camions quotidiens minimum requis pour l'enclave.
Inefficace
Le ministère de la Santé a indiqué qu'au moins 1 516 demandeurs d'aide ont été tués et 10 067 autres blessés par des tirs israéliens près des centres de distribution d'aide gérés par les États-Unis à Gaza depuis le 27 mai.
Le programme d'aide conçu par Israël a été largement critiqué pour son inefficacité et son caractère de "piège mortel" pour les civils affamés.
Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne a mené une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant près de 61 000 Palestiniens, dont près de la moitié sont des femmes et des enfants. L'offensive militaire israélienne a dévasté l'enclave et l'a amenée au bord de la famine.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.