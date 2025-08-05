Le gouvernement israélien a approuvé un mécanisme permettant une entrée "progressive et contrôlée" de marchandises dans la bande de Gaza sous blocus via le secteur privé.

"Ce mécanisme vise à accroître le volume d'aide entrant à Gaza, tout en réduisant la dépendance à l'égard de la collecte d'aide par l'ONU et les organisations internationales", a fait savoir, ce mardi le COGAT, l'agence militaire israélienne chargée de faire respecter le blocus de l'enclave.



Un nombre limité de commerçants locaux ont été autorisés à entrer dans le cadre de ce nouveau mécanisme.

Cette décision intervient dans un contexte de blocus israélien strict qui a placé les 2,4 millions d'habitants de Gaza au bord de la famine.



Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, au moins 180 personnes, dont 93 enfants, sont mortes de faim et de malnutrition depuis octobre 2023.

Le bureau de presse du gouvernement palestinien à Gaza a déclaré, lundi, qu'Israël n'avait autorisé l'entrée que de 674 camions d'aide depuis le 27 juillet, soit seulement 14% des 600 camions quotidiens minimum requis pour l'enclave.