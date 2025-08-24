Alors que la famine s’installe et que le bilan humain explose, Israël persiste à vouloir prendre la ville de Gaza, quitte à provoquer une catastrophe annoncée. Le Hamas dénonce une politique d’”épuration ethnique”.

Une escalade militaire sans précédent

Les frappes israéliennes se succèdent sans relâche dans l’enclave assiégée. En une seule journée, 63 Palestiniens ont été tués, parmi eux des enfants, des familles entières et même des demandeurs d’aide. Dans le quartier d’al-Tuffah, au nord de la ville de Gaza, un drone israélien a visé un groupe de résidents en attente de colis humanitaires, faisant plusieurs morts et blessés graves.

Sur le terrain, l’armée israélienne continue son opération terrestre “décisive” visant à reprendre totalement le contrôle de la ville. Derrière ce discours sécuritaire, les observateurs y voient la mise en œuvre d’un plan de déplacement massif de population, présenté comme une exigence militaire mais perçu comme une volonté politique : vider la ville de Gaza de ses habitants.

Le Hamas dénonce un crime d’”épuration ethnique”

Les déclarations du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, promettant que la ville de Gaza connaîtrait la “colère de l’enfer” si le Hamas ne cédait pas, ont provoqué l’indignation. Pour le mouvement palestinien, ces propos sont la preuve explicite d’un projet d’épuration ethnique : “Katz vient d’avouer publiquement un crime”, a martelé un porte-parole.

Ces menaces interviennent alors que Tel Aviv refuse toujours de donner une réponse claire à la dernière proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas et validée par les médiateurs qataris et égyptiens. Une tergiversation qui donne le sentiment que le gouvernement israélien gagne du temps pour intensifier ses frappes avant toute trêve.