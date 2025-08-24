Alors que la famine s’installe et que le bilan humain explose, Israël persiste à vouloir prendre la ville de Gaza, quitte à provoquer une catastrophe annoncée. Le Hamas dénonce une politique d’”épuration ethnique”.
Une escalade militaire sans précédent
Les frappes israéliennes se succèdent sans relâche dans l’enclave assiégée. En une seule journée, 63 Palestiniens ont été tués, parmi eux des enfants, des familles entières et même des demandeurs d’aide. Dans le quartier d’al-Tuffah, au nord de la ville de Gaza, un drone israélien a visé un groupe de résidents en attente de colis humanitaires, faisant plusieurs morts et blessés graves.
Sur le terrain, l’armée israélienne continue son opération terrestre “décisive” visant à reprendre totalement le contrôle de la ville. Derrière ce discours sécuritaire, les observateurs y voient la mise en œuvre d’un plan de déplacement massif de population, présenté comme une exigence militaire mais perçu comme une volonté politique : vider la ville de Gaza de ses habitants.
Le Hamas dénonce un crime d’”épuration ethnique”
Les déclarations du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, promettant que la ville de Gaza connaîtrait la “colère de l’enfer” si le Hamas ne cédait pas, ont provoqué l’indignation. Pour le mouvement palestinien, ces propos sont la preuve explicite d’un projet d’épuration ethnique : “Katz vient d’avouer publiquement un crime”, a martelé un porte-parole.
Ces menaces interviennent alors que Tel Aviv refuse toujours de donner une réponse claire à la dernière proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas et validée par les médiateurs qataris et égyptiens. Une tergiversation qui donne le sentiment que le gouvernement israélien gagne du temps pour intensifier ses frappes avant toute trêve.
En parallèle, la situation humanitaire se détériore d’autant plus que la famine n’est plus une crainte, mais une réalité. L’organisme IPC, référence mondiale en matière de sécurité alimentaire, a classé, vendredi, la ville de Gaza en phase 5 — la plus grave. Selon ses estimations, entre 514 000 et 641 000 personnes vivent aujourd’hui sans accès minimal à la nourriture. Les témoignages des médecins sont glaçants : enfants squelettiques, personnes âgées mourant littéralement de faim, patients hospitalisés sans perfusion ni alimentation.
En 24 heures, deux nouvelles personnes sont mortes de malnutrition, portant le bilan à plus de 280 victimes directes de la faim. Les ONG parlent d’un désastre “provoqué par l’homme” : Israël est accusé de transformer la faim en arme de guerre en bloquant les convois humanitaires et en bombardant les zones de distribution.
Une contestation qui s’élargit
Alors que le gouvernement israélien maintient le cap de la guerre, la contestation monte. Des milliers de manifestants à Tel Aviv ont dénoncé une politique “suicidaire” et appelé à un cessez-le-feu immédiat pour sauver les otages et épargner des vies civiles.
En Occident, la colère gronde aussi. Dans plusieurs villes d’Australie, à Paris, Londres, Berlin et Madrid, des milliers de personnes ont défilé pour dénoncer ce qu’ils appellent “la famine imposée par Israël”. Ces mobilisations internationales soulignent un fossé croissant entre les opinions publiques et les gouvernements occidentaux, souvent accusés de fermer les yeux.
Pendant ce temps, à Gaza, la population vit l’insoutenable : bombardée, affamée et déplacée de force, dans un conflit où l’horizon d’un cessez-le-feu paraît chaque jour plus lointain.