Des figures religieuses musulmanes de premier plan ont insisté, ce samedi, sur l’obligation urgente de fournir une aide aux Palestiniens de Gaza, lors de la deuxième journée d’une conférence internationale qui se tient sur l’île de la Démocratie et de la Liberté à Istanbul.
Intitulée “Responsabilité islamique et humanitaire : Gaza”, la rencontre est organisée par l’Union internationale des savants musulmans (IUMS) et la Fondation des savants islamiques de Turquie.
Elle réunit plus de 150 savants venant de plus de 50 pays pour débattre de la guerre meurtrière d’Israël à Gaza et de la réponse du monde islamique.
La journée a commencé par une séance protocolaire avec des interventions de personnalités de premier plan, dont le président de l’IUMS, le cheikh Ali Muhyiddin al Qaradaghi, le chef de la Présidence des Affaires religieuses de Turquie (Diyanet), Ali Erbaş, ainsi que le secrétaire général de l’IUMS, le cheikh Ali Muhammad al Sallabi.
Le cheikh Abdul Wahab Aykinci, président de l’Association Ummat, a ouvert la session au nom du comité organisateur.
Des interventions ont également été faites par des érudits irakiens et turcs, dont le cheikh Ahmed Hassan Al-Taha du Conseil irakien du fiqh et le professeur Nasrullah Hacımuftuoğlu, président de la Fondation des savants islamiques en Turquie.
Le premier atelier s’est concentré sur “l’obligation d’aider Gaza”, au cours duquel les chefs de délégation ont présenté des recommandations.
Plus tard dans la journée, le programme prévoit une conférence de presse sur les derniers développements à Gaza, d’autres discours et se conclura par une déclaration publique et une manifestation en solidarité avec les Palestiniens.
L’événement, qui a débuté vendredi par des prières à la mosquée Eyüp Sultan d’Istanbul, se poursuivra jusqu’au 29 août.
La clôture est prévue à la Grande Mosquée Sainte-Sophie avec la publication de la “Déclaration d’Istanbul”, un document qui, selon les organisateurs, définira des “mesures concrètes d’action politique, humanitaire et juridique” en soutien à la cause palestinienne.