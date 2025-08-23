Des figures religieuses musulmanes de premier plan ont insisté, ce samedi, sur l’obligation urgente de fournir une aide aux Palestiniens de Gaza, lors de la deuxième journée d’une conférence internationale qui se tient sur l’île de la Démocratie et de la Liberté à Istanbul.

Intitulée “Responsabilité islamique et humanitaire : Gaza”, la rencontre est organisée par l’Union internationale des savants musulmans (IUMS) et la Fondation des savants islamiques de Turquie.

Elle réunit plus de 150 savants venant de plus de 50 pays pour débattre de la guerre meurtrière d’Israël à Gaza et de la réponse du monde islamique.

La journée a commencé par une séance protocolaire avec des interventions de personnalités de premier plan, dont le président de l’IUMS, le cheikh Ali Muhyiddin al Qaradaghi, le chef de la Présidence des Affaires religieuses de Turquie (Diyanet), Ali Erbaş, ainsi que le secrétaire général de l’IUMS, le cheikh Ali Muhammad al Sallabi.

Le cheikh Abdul Wahab Aykinci, président de l’Association Ummat, a ouvert la session au nom du comité organisateur.