L’absence du Premier ministre, Bart De Wever (Nouvelle alliance flamande, parti à droite), en vacances en Afrique du Sud, a donné le ton à cette journée de débat devant la commission des Relations extérieures de la Chambre, réunion baptisée commission Palestine pour l’occasion. Le chef du gouvernement a, semble-t-il, même refusé une présence en visio.

Plusieurs partis de l’opposition qui pressent le gouvernement belge de prendre la décision de reconnaître l’État palestinien et de sanctionner l’État d’Israël ont convoqué cette réunion en plein été.

Ce fut donc un moment assez rare de voir un membre du gouvernement, Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères (Les Engagés, parti centriste), dire l’urgence et la nécessité de reconnaître un Etat de Palestine. Pendant une heure trente, il a déroulé un discours qu’il admet être un discours “personnel”, affichant ainsi son désaccord avec la ligne du gouvernement auquel il appartient. La Belgique attend, tergiverse, essaie d’éviter ce geste.



Maxime Prévôt a annoncé une réunion prochaine de tous les ministres sur cette question. "Le gouvernement ne doit pas manquer son rendez-vous avec l’histoire, avec notre conscience et avec nos obligations morales et juridiques", a-t-il dit.