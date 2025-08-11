Des dizaines de bateaux transportant de l'aide humanitaire en provenance de 44 pays, formés dans le cadre de la “Flottille Globale Résolue”, navigueront vers Gaza fin août afin de briser le blocus israélien, a annoncé l’activiste Greta Thunberg sur Instagram.



Il s’agirait de “la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien.”

En Tunisie, des représentants de l'ONG Coordination d'Action Conjointe Palestine ont tenu une conférence de presse avec des représentants de la Flottille Globale Résolue au siège de l'Union Générale Tunisienne du Travail.

Haïfa al-Mansuri, membre de cette flottille, a expliqué que quatre initiatives – la Flottille marocaine résolue, le Mouvement mondial pour Gaza, l'Initiative Asie de l'Est et la Flottille de la liberté – se sont réunies pour briser le blocus imposé à Gaza.

”Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour un objectif commun : briser le blocus illégal imposé à Gaza, œuvrer à l'ouverture d'un corridor humanitaire maritime et mettre fin au génocide en cours contre le peuple palestinien. Cet été, des dizaines de bateaux, grands et petits, partiront pour Gaza depuis différentes côtes du monde, constituant la première flottille civile coordonnée, simultanée et conjointe de l'histoire”, a-t-il affirmé.

Il a précisé que la première mission de la flottille partirait d'Espagne le 31 août et la seconde de Tunisie le 4 septembre.



Plus de 6 000 militants du monde entier ont postulé pour rejoindre la flottille, selon Saif Abu Kishq, membre de la Flottille mondiale résolue

Blocage israélien

Israël est déjà intervenu à bord de navires humanitaires partis dans le cadre d'initiatives civiles similaires visant à acheminer de l'aide humanitaire à Gaza.