Des dizaines de bateaux transportant de l'aide humanitaire en provenance de 44 pays, formés dans le cadre de la “Flottille Globale Résolue”, navigueront vers Gaza fin août afin de briser le blocus israélien, a annoncé l’activiste Greta Thunberg sur Instagram.
Il s’agirait de “la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien.”
En Tunisie, des représentants de l'ONG Coordination d'Action Conjointe Palestine ont tenu une conférence de presse avec des représentants de la Flottille Globale Résolue au siège de l'Union Générale Tunisienne du Travail.
Haïfa al-Mansuri, membre de cette flottille, a expliqué que quatre initiatives – la Flottille marocaine résolue, le Mouvement mondial pour Gaza, l'Initiative Asie de l'Est et la Flottille de la liberté – se sont réunies pour briser le blocus imposé à Gaza.
”Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour un objectif commun : briser le blocus illégal imposé à Gaza, œuvrer à l'ouverture d'un corridor humanitaire maritime et mettre fin au génocide en cours contre le peuple palestinien. Cet été, des dizaines de bateaux, grands et petits, partiront pour Gaza depuis différentes côtes du monde, constituant la première flottille civile coordonnée, simultanée et conjointe de l'histoire”, a-t-il affirmé.
Il a précisé que la première mission de la flottille partirait d'Espagne le 31 août et la seconde de Tunisie le 4 septembre.
Plus de 6 000 militants du monde entier ont postulé pour rejoindre la flottille, selon Saif Abu Kishq, membre de la Flottille mondiale résolue
Blocage israélien
Israël est déjà intervenu à bord de navires humanitaires partis dans le cadre d'initiatives civiles similaires visant à acheminer de l'aide humanitaire à Gaza.
Le navire Hanzala, parti du port de Syracuse, en Italie le 13 juillet, avait été intercepté dans les eaux internationales aux dernières heures du 26 juillet . A bord de ce navire, se trouvaient 21 militants de 10 pays différents qui ont tenté de rejoindre Gaza où la famine, provoquée par le blocus israélien, est en train de décimer la population.
Un communiqué publié sur le compte WhatsApp de la Coalition de la Flottille de la Liberté a indiqué que les soldats israéliens avaient démonté les caméras de sécurité installées par les passagers de l’embarcation.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que le navire, perquisitionné dans les eaux internationales, avait été remorqué jusqu'aux côtes israéliennes avec les militants détenus.
Les autorités israéliennes ont conduit les militants au port d'Ashdod (Usdud) le 27 juillet. Parmi eux,deux citoyens israéliens ont été transférés au poste de police et libérés et cinq militants ont été expulsés le 28 juillet après avoir été détenus à la prison de Givon à Ramla.
En juin, Israël était également intervenu à bord du navire Madleen qui tentait de rallier Gaza à partir du port de San Giovanni Li Cuti à Catane, en Italie dans le cadre d’une mission organisée par l'ONG ”Coalition Flottille de la Liberté” pour briser le blocus de Gaza et acheminer de l'aide dans la région.
L'armée israélienne est intervenue aux premières heures du 9 juin à bord du navire et a arrêté 12 volontaires, dont la députée européenne française Rima Hassan, la coordinatrice de presse de la FFC, d'origine allemande, Yasemin Acar, le citoyen turc Hüseyin Şuayb Ordu, le Brésilien Thiago Avila et la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg.
Les volontaires ont été transférés en Israël, et quatre d'entre eux ont été expulsés le 10 juin.
La Coalition Flottille de la Liberté a annoncé le 16 juin que tous les autres défenseurs des droits humains détenus par Israël avaient été libérés.