MOYEN-ORIENT
3 min de lecture
Une nouvelle flottille humanitaire partira pour Gaza pour briser le blocus israélien
Le premier navire devrait quitter l'Espagne le 31 août et le second la Tunisie le 4 septembre.
Une nouvelle flottille humanitaire partira pour Gaza pour briser le blocus israélien
Des militants lavent le pont du navire de la coalition de la flottille de la liberté "Handala" alors qu'ils se préparent à naviguer vers Gaza. / Reuters
11 août 2025

Des dizaines de bateaux transportant de l'aide humanitaire en provenance de 44 pays, formés dans le cadre de la “Flottille Globale Résolue”, navigueront vers Gaza fin août afin de briser le blocus israélien, a annoncé l’activiste Greta Thunberg sur Instagram.

Il s’agirait de “la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien.”

En Tunisie, des représentants de l'ONG Coordination d'Action Conjointe Palestine ont tenu une conférence de presse avec des représentants de la Flottille Globale Résolue au siège de l'Union Générale Tunisienne du Travail.

Haïfa al-Mansuri, membre de cette flottille, a expliqué que quatre initiatives – la Flottille marocaine résolue, le Mouvement mondial pour Gaza, l'Initiative Asie de l'Est et la Flottille de la liberté – se sont réunies pour briser le blocus imposé à Gaza.

”Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour un objectif commun : briser le blocus illégal imposé à Gaza, œuvrer à l'ouverture d'un corridor humanitaire maritime et mettre fin au génocide en cours contre le peuple palestinien. Cet été, des dizaines de bateaux, grands et petits, partiront pour Gaza depuis différentes côtes du monde, constituant la première flottille civile coordonnée, simultanée et conjointe de l'histoire”, a-t-il affirmé.

Il a précisé que la première mission de la flottille partirait d'Espagne le 31 août et la seconde de Tunisie le 4 septembre.

Plus de 6 000 militants du monde entier ont postulé pour rejoindre la flottille, selon Saif Abu Kishq, membre de la Flottille mondiale résolue

Blocage israélien

Israël est déjà intervenu à bord de navires humanitaires partis dans le cadre d'initiatives civiles similaires visant à acheminer de l'aide humanitaire à Gaza.

Recommandé

Le navire Hanzala, parti du  port de Syracuse, en Italie le 13 juillet, avait été intercepté dans les eaux internationales aux dernières heures du 26 juillet . A bord de ce navire, se trouvaient 21 militants de 10 pays différents qui ont tenté de rejoindre Gaza où la famine, provoquée par le blocus israélien, est en train de décimer la population. 

Un communiqué publié sur le compte WhatsApp de la Coalition de la Flottille de la Liberté a indiqué que les soldats israéliens avaient démonté les caméras de sécurité installées par les passagers de l’embarcation.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que le navire, perquisitionné dans les eaux internationales, avait été remorqué jusqu'aux côtes israéliennes avec les militants détenus.

Les autorités israéliennes ont conduit les militants au port d'Ashdod (Usdud) le 27 juillet. Parmi eux,deux citoyens israéliens ont été transférés au poste de police et libérés et cinq militants ont été expulsés le 28 juillet après avoir été détenus à la prison de Givon à Ramla.

En juin, Israël était également  intervenu à bord du navire Madleen qui tentait de rallier Gaza à partir du port de San Giovanni Li Cuti à Catane, en Italie dans le cadre d’une mission organisée par l'ONG ”Coalition Flottille de la Liberté” pour briser le blocus de Gaza et acheminer de l'aide dans la région.

L'armée israélienne est intervenue aux premières heures du 9 juin à bord du navire et a arrêté 12 volontaires, dont la députée européenne française Rima Hassan, la coordinatrice de presse de la FFC, d'origine allemande, Yasemin Acar, le citoyen turc Hüseyin Şuayb Ordu, le Brésilien Thiago Avila et la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg.

Les volontaires ont été transférés en Israël, et quatre d'entre eux ont été expulsés le 10 juin.

La Coalition Flottille de la Liberté a annoncé le 16 juin que tous les autres défenseurs des droits humains détenus par Israël avaient été libérés.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us