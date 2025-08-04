Թուրք-ամերիկացի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր գիտնական Ազիզ Սանջարը Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության (ՀԿԹՀ) կողմից քաղաքացիություն է ստացել։
ՀԿԹՀ պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված որոշման մեջ ասվում է, որ Սանջարը կնպաստի երկրի գիտության, տեխնոլոգիաների և մշակույթի զարգացմանը, ինչպես նաև կաջակցի կիպրոսցի թուրքերի գործի միջազգային առաջխաղացման ջանքերին։
Սանջարը, որը կղզի հաճախ է այցելում և Մերձավոր Արևելքի համալսարանի սինթետիկ կենսաբանության հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամ է, վաղուց է արտահայտվել Թուրքական Կիպրոսի ճանաչման օգտին։
ՀԿԹՀ-ն պետք է ճանաչվի
2022 թվականին, ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից համաշխարհային ճանաչման կոչ անելուց կարճ ժամանակ անց, Սանջարը առցանց լուսանկար հրապարակեց՝ կրելով «ՀԿԹՀ-ն պետք է ճանաչվի» գրությամբ մարզաշապիկ։
Նրա կապերը կղզու հետ ամրապնդվեցին ՀԿԹՀ նախագահ Էրսին Թաթարի հետ սերտ կապերի, այդ թվում՝ պրոֆեսոր Նեդիմե Սերաքինչիի հետ համագործակցության շնորհիվ, ով այժմ նախագահի առողջապահության խորհրդական է։
ԴՆԹ-ի վերականգնման առաջընթաց
Սանջարի ԴՆԹ-ի վերականգնման առաջընթացը նրան բերեց 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակ քիմիայի ոլորտում։
Նա հայտնի էր բջիջների վնասված ԴՆԹ-ի վերականգնման մեխանիզմների քարտեզագրմամբ, ինչը կարևոր հայտնագործություն է կենդանի օրգանիզմների գենետիկական ամբողջականության պահպանման ուղիները հասկանալու համար։
Նրա աշխատանքը բացահայտեց, թե ինչպես են բջիջները վերականգնում ԴՆԹ-ի վնասը, որը առաջացել է արևի լույսի և տոքսինների նման առօրյա գործոններից, ինչը հիմք հանդիսացավ քաղցկեղի բուժման, գենետիկական հետազոտությունների և անհատականացված բժշկության զարգացման համար։