ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Նոբելյան մրցանակակիր Ազիզ Սանջարը ստացել է ՀԿԹՀ քաղաքացիություն
Սանջարը, ով հաճախ է այցելում ՀԿԹՀ և նրա ճանաչման ակտիվ կողմնակից, ակնկալվում է, որ կբարձրացնի նրա գիտական և մշակութային հեղինակությունը։
Նոբելյան մրցանակակիր Ազիզ Սանջարը ստացել է ՀԿԹՀ քաղաքացիություն
TRNC recognition / TRT World
4 Agosti 2025

Թուրք-ամերիկացի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր գիտնական Ազիզ Սանջարը Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության (ՀԿԹՀ) կողմից քաղաքացիություն է ստացել։

ՀԿԹՀ պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված որոշման մեջ ասվում է, որ Սանջարը կնպաստի երկրի գիտության, տեխնոլոգիաների և մշակույթի զարգացմանը, ինչպես նաև կաջակցի կիպրոսցի թուրքերի գործի միջազգային առաջխաղացման ջանքերին։

Սանջարը, որը կղզի հաճախ է այցելում և Մերձավոր Արևելքի համալսարանի սինթետիկ կենսաբանության հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամ է, վաղուց է արտահայտվել Թուրքական Կիպրոսի ճանաչման օգտին։

ՀԿԹՀ-ն պետք է ճանաչվի

2022 թվականին, ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից համաշխարհային ճանաչման կոչ անելուց կարճ ժամանակ անց, Սանջարը առցանց լուսանկար հրապարակեց՝ կրելով «ՀԿԹՀ-ն պետք է ճանաչվի» գրությամբ մարզաշապիկ։

Նրա կապերը կղզու հետ ամրապնդվեցին ՀԿԹՀ նախագահ Էրսին Թաթարի հետ սերտ կապերի, այդ թվում՝ պրոֆեսոր Նեդիմե Սերաքինչիի հետ համագործակցության շնորհիվ, ով այժմ նախագահի առողջապահության խորհրդական է։

recommended

ԴՆԹ-ի վերականգնման առաջընթաց

Սանջարի ԴՆԹ-ի վերականգնման առաջընթացը նրան բերեց 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակ քիմիայի ոլորտում։

Նա հայտնի էր բջիջների վնասված ԴՆԹ-ի վերականգնման մեխանիզմների քարտեզագրմամբ, ինչը կարևոր հայտնագործություն է կենդանի օրգանիզմների գենետիկական ամբողջականության պահպանման ուղիները հասկանալու համար։

Նրա աշխատանքը բացահայտեց, թե ինչպես են բջիջները վերականգնում ԴՆԹ-ի վնասը, որը առաջացել է արևի լույսի և տոքսինների նման առօրյա գործոններից, ինչը հիմք հանդիսացավ քաղցկեղի բուժման, գենետիկական հետազոտությունների և անհատականացված բժշկության զարգացման համար։

ՀարաբերականTRT Global - Türkiye’s strategic vision shapes the future at the Turkic states’ summit
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us