Microsoft-ի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են անցկացրել գլխավոր գրասենյակում
«No Tech for Apartheid» արշավի կողմից կազմակերպված այս ակցիան արտացոլում է համաշխարհային հակամարտության գոտիներում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների ներգրավվածության նկատմամբ աճող դիմադրությունը։
Microsoft denies knowledge of call data or consulting on surveillance systems, but internal documents and sources suggest close collaboration / Reuters
August 20, 2025

Microsoft-ի աշխատակիցների և ակտիվիստների մի խումբ բողոքի ցույց է կազմակերպել ընկերության գլխավոր գրասենյակում՝ պահանջելով, որ տեխնոլոգիական հսկան խզի կապերը իսրայելական զինվորականների հետ։

Խումբը գրավել է Ռեդմոնդի Արևելյան կամպուսի հրապարակը՝ վերանվանելով այն «նահատակված պաղեստինցի երեխաների հրապարակ» և ճամբար հիմնելով՝ ընդգծելու այն, ինչը նրանք անվանում են ընկերության մեղսակցությունը Գազայում ռազմական հանցագործություններին, հաղորդում է The Guardian-ը։

Բողոքի ակցիայի մասնակիցները տեղադրել են վրաններ, պաստառներ և բանակցությունների սեղան՝ հրավիրելով ընկերության ղեկավարներին երկխոսության։

Բաց նամակում և ուղեկցող մանիֆեստում՝ «Մենք չենք լինի Իսրայելի ցեղասպանական մեքենայի ատամնանիվները. կոչ աշխատավորների ինտիֆադայի» վերնագրով, կազմակերպիչները կոչ են արել աշխատակիցներին բողոքի ցույցեր անցկացնել, դուրս գալ փողոց և գործադուլ անել, մինչև Microsoft-ը չխզի բոլոր պայմանագրերը Իսրայելի կառավարության և զինվորականների հետ։

ՀարաբերականTRT Global - Israel uses Microsoft to store “a million calls an hour” of Palestinian phone data: investigation

Այս միջադեպքը 2024 թվականի սկզբից ի վեր աճող ներքին անհամաձայնության ալիքի ամենաակնհայտ սրացումն է։

Նախորդ գործողություններից են եղել Microsoft-ի միջոցառումների խափանումները, այդ թվում՝ գործադիր տնօրեն Սաթյա Նադելլայի և արհեստական ինտելեկտի ղեկավար Մուստաֆա Սուլեյմանի ելույթները։

Այս ամսվա սկզբին The Guardian-ը և Իսրայելի +972 ամսագիրը բացահայտեցին, որ Իսրայելի ռազմական հսկողության գործակալությունը՝ Unit 8200-ը, օգտագործում էր Azure-ը՝ Արևմտյան ափին և Գազայում բնակվող պաղեստինցիների կողմից կատարված բջջային հեռախոսազանգերի անթիվ ձայնագրությունները պահելու համար։

Աշխատակիցները նաև քննադատել են Microsoft-ի որոշումը՝ սահմանափակելու «Գազա», «ցեղասպանություն» տերմինների ներքին օգտագործումը։

Ի պատասխան՝ Microsoft-ը հայտարարել է, որ չի գտել ապացույցներ, որ իր Azure ամպային ծառայությունները կամ արհեստական բանականության գործիքները օգտագործվել են քաղաքացիական անձանց վնաս հասցնող գործողություններում։

Ընկերությունը հրապարակայնորեն չի մեկնաբանել Ռեդմոնդի բողոքի ցույցը։

ՀարաբերականTRT Global - Microsoft fires engineers for protesting AI supply to Israel

Բողոքի ակցիան տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Microsoft-ի ավելի քան 60 բաժնետերեր, որոնք ներկայացնում են մոտ 80 միլիոն դոլարի ակտիվներ, ներկայացրել են բանաձև, որով պահանջում են Microsoft-ի և իսրայելական կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերի մարդու իրավունքների աուդիտ։

Առաջարկը, ինչպես սպասվում է, կքվեարկվի ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովում դեկտեմբերին։

Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հայտարարում են, որ կշարունակեն զբաղեցնել հրապարակը մինչև իրենց պահանջները բավարարվեն կամ իրենց բռնի կերպով հեռացնեն։

