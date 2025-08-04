Թուրքիան ընդլայնել է իր պաշտպանված ծովային գոտիները՝ ի պատասխան Հունաստանի կողմից վերջերս Հոնիական և Եգեյան ծովերում երկու նոր ծովային պարկերի հայտարարման։
Անկարան պաշտոնապես հայտարարել է երկու նոր ծովային պահպանվող տարածքների մասին՝ մեկը՝ Հյուսիսային Եգեյան ծովի Գյոքչադայի ափերի մոտ, իսկ մյուսը՝ Միջերկրական ծովի Ֆինիկեի ափերի մոտ։
Տարածքները ներառվել են Թուրքիայի Ազգային ծովային տարածական պլանավորման քարտեզում, որը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Միջկառավարական օվկիանոսագիտական հանձնաժողովում (ՄՕԿ)։
Թուրք պաշտոնյաների խոսքով՝ նոր նշանակված գոտիները նպատակ ունեն պաշտպանել ծովային միջավայրը՝ միաժամանակ թույլ տալով շարունակել տնտեսական գործունեությունը, ինչպիսիք են ձկնորսությունը և զբոսաշրջությունը։
Հայտարարությունները համակարգվել են ԱԳ նախարարության կողմից՝ համապատասխան հաստատությունների հետ համագործակցությամբ և Անկարայի համալսարանի Ծովային իրավունքի ազգային հետազոտական կենտրոնի (DEHUKAM) մասնակցությամբ։
Բացի այդ, Թուրքիան նաև ստեղծել է Ծովային տարածական պլանավորման համակարգող խորհուրդ, որը կգնահատի ծովային գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը և կբարելավի պետական մարմինների միջև համակարգումը՝ Արտաքին գործերի նախարարության հսկողության ներքո։
Թուրքիան ավելի վաղ առարկություններ էր հայտնել Հունաստանի կողմից Հոնիական և Եգեյան ծովերում երկու նոր ծովային պարկերի վերջերս հայտարարման վերաբերյալ՝ զգուշացնելով, որ այդ քայլը կարող է խախտել իր իրավունքները Եգեյան ծովի վիճելի տարածքներում։
Չնայած ծովային պարկերը սովորաբար ստեղծվում են ծովային էկոհամակարգերը պաշտպանելու համար, Անկարան հայտարարել է, որ որոշումը կարող է հետևանքներ ունենալ Եգեյան ծովի որոշակի աշխարհագրական կազմավորումների ինքնիշխանության համար, մասնավորապես՝ կղզյակների և ժայռերի, որոնք չեն փոխանցվել Հունաստանին միջազգային պայմանագրերով։
2025 թվականի հուլիսի 21-ին տարածված հայտարարության մեջ Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը նշել է, որ նման միակողմանի քայլերը նպատակ ունեն տարածաշրջանում հաստատվելիք փաստ։ Նախարարությունը նախկինում նմանատիպ մտահոգություններ էր հայտնել 2024 թվականի ապրիլի 9-ի ավելի վաղ տարածված հայտարարության մեջ։
Անկարան պնդում է, որ այս գործողությունները իրավական նշանակություն չունեն և չեն ազդում Թուրքիայի օրինական իրավունքների և շահերի վրա Եգեյան ծովում։
Անկարան հայտարարել է, որ իր գործողությունները համապատասխանում են միջազգային ծովային իրավունքին և կոչ է արել տարածաշրջանային համագործակցության՝ Եգեյան ծովի նման կիսափակ ծովերի կառավարման գործում։
Թուրքիեն նաև կոչ է արել Հունաստանին գործել Բարեկամական հարաբերությունների և բարիդրացիության մասին Աթենքի հռչակագրի շրջանակներում, որը ստորագրվել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի կողմից 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։