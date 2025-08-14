ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելի բանակը հաստատել է Գազայի օկուպացիայի ծրագրի շրջանակը
Զինվորականների կողմից ծրագրի հաստատման մասին լուրը տարածվեց մի քանի ժամ անց, երբ ՀԱՄԱՍ-ը հայտարարեց, որ ավագ պատվիրակությունը ժամանել է Կահիրե՝ եգիպտացի պաշտոնյաների հետ ժամանակավոր զինադադարի շուրջ «նախնական բանակցություններ» վարելու համար։
Իսրայելի բանակը հաստատել է Գազայի օկուպացիայի ծրագրի շրջանակը
August 14, 2025

Իսրայելի զինված ուժերի շտաբի պետը հաստատել է Գազայի օկուպացման օպերատիվ ծրագրի «հիմնական շրջանակը», չորեքշաբթի օրը հայտարարել է բանակը։

Զինվորական հայտարարության մեջ ասվում է, որ Էյալ Զամիրը հաստատել է ծրագիրը Գլխավոր շտաբի ֆորումի, Իսրայելի ներքին անվտանգության գործակալության (ISA) ներկայացուցիչների և այլ հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ։

«Քննարկման ընթացքում ներկայացվել են Իսրայելի պաշտպանության բանակի մինչ օրս ձեռնարկված գործողությունները, այդ թվում՝ երեկ (երեքշաբթի) սկսված Զեյթունի տարածքում հարվածը», - ասաց Էյալ Զամիրը։

Նշվում է, որ «Գազայի հատվածում հաջորդ փուլերի ծրագրի կենտրոնական հայեցակարգը ներկայացվել և հաստատվել է՝ համաձայն քաղաքական էշելոնի հրահանգի»։

ՀարաբերականTRT Global - Netanyahu vows to pursue 'historic and spiritual mission' for 'Greater Israel' plan

Իսրայելի ինտենսիվ հարձակումներ

Առաջարկ

Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալությունը հայտարարել է, որ վերջին օրերին Գազա քաղաքի վրա Իսրայելի օդային հարվածները ինտենսիվացել են, Զեյթուն և Սաբրա բնակելի թաղամասերը հարվածվել են «շատ ծանր օդային հարվածներով, որոնք թիրախավորել են քաղաքացիական տները, հնարավոր է՝ նաև բարձրահարկ շենքերը»։

Նեթանյահուի կառավարության՝ ավելի քան 22 ամիս տևած մարտերից հետո Գազայի պատերազմը ընդլայնելու ծրագրերը առաջացրել են միջազգային բողոք, ինչպես նաև ներքին դիմադրություն։

ՄԱԿ-ի կողմից աջակցվող փորձագետները նախազգուշացրել են տարածքում լայնածավալ սովի մասին, որտեղ Իսրայելը կտրուկ կրճատել է թույլատրվող մարդասիրական օգնության քանակը։

Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ Իսրայելի ցեղասպանական պատերազմը Գազայում սպանել է առնվազն 61,599 պաղեստինցու։

ՀարաբերականTRT Global - UN chief warns Israel over reports of sexual abuse by armed forces
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us