Իսրայելի զինված ուժերի շտաբի պետը հաստատել է Գազայի օկուպացման օպերատիվ ծրագրի «հիմնական շրջանակը», չորեքշաբթի օրը հայտարարել է բանակը։
Զինվորական հայտարարության մեջ ասվում է, որ Էյալ Զամիրը հաստատել է ծրագիրը Գլխավոր շտաբի ֆորումի, Իսրայելի ներքին անվտանգության գործակալության (ISA) ներկայացուցիչների և այլ հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ։
«Քննարկման ընթացքում ներկայացվել են Իսրայելի պաշտպանության բանակի մինչ օրս ձեռնարկված գործողությունները, այդ թվում՝ երեկ (երեքշաբթի) սկսված Զեյթունի տարածքում հարվածը», - ասաց Էյալ Զամիրը։
Նշվում է, որ «Գազայի հատվածում հաջորդ փուլերի ծրագրի կենտրոնական հայեցակարգը ներկայացվել և հաստատվել է՝ համաձայն քաղաքական էշելոնի հրահանգի»։
Իսրայելի ինտենսիվ հարձակումներ
Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալությունը հայտարարել է, որ վերջին օրերին Գազա քաղաքի վրա Իսրայելի օդային հարվածները ինտենսիվացել են, Զեյթուն և Սաբրա բնակելի թաղամասերը հարվածվել են «շատ ծանր օդային հարվածներով, որոնք թիրախավորել են քաղաքացիական տները, հնարավոր է՝ նաև բարձրահարկ շենքերը»։
Նեթանյահուի կառավարության՝ ավելի քան 22 ամիս տևած մարտերից հետո Գազայի պատերազմը ընդլայնելու ծրագրերը առաջացրել են միջազգային բողոք, ինչպես նաև ներքին դիմադրություն։
ՄԱԿ-ի կողմից աջակցվող փորձագետները նախազգուշացրել են տարածքում լայնածավալ սովի մասին, որտեղ Իսրայելը կտրուկ կրճատել է թույլատրվող մարդասիրական օգնության քանակը։
Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ Իսրայելի ցեղասպանական պատերազմը Գազայում սպանել է առնվազն 61,599 պաղեստինցու։