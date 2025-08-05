5 اگست 2025
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շնորհավորել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերին Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։
Երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու առաջնորդները քննարկել են Թուրքիայի և Միացյալ Թագավորության միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։
Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ Գազայում մարդասիրական իրավիճակը հասել է կրիտիկական կետի և մարդկության պարտականությունն է անցնել իրադարձությունների վերաբերյալ մտահոգություն հայտնելուց այն կողմ։
Թուրքիան անընդհատ մարդասիրական օգնություն է ուղարկում Գազա, աջակցում է տարածաշրջանում հրադադարի հասնելու միջնորդների ջանքերին և աջակցում է հրադադարի բանակցություններին։
