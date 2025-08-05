ԹՈՒՐՔԻԱ
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերի հետ
Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շեշտում է Իսրայելին հրադադարի և երկու պետությունների լուծման հետամուտ լինելուն ստիպող քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը։
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերի հետ
5 اگست 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շնորհավորել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերին Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։

Երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու առաջնորդները քննարկել են Թուրքիայի և Միացյալ Թագավորության միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային հարցեր։

Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ Գազայում մարդասիրական իրավիճակը հասել է կրիտիկական կետի և մարդկության պարտականությունն է անցնել իրադարձությունների վերաբերյալ մտահոգություն հայտնելուց այն կողմ։

Թուրքիան անընդհատ մարդասիրական օգնություն է ուղարկում Գազա, աջակցում է տարածաշրջանում հրադադարի հասնելու միջնորդների ջանքերին և աջակցում է հրադադարի բանակցություններին։

ՀարաբերականTRT Global - UK will recognise Palestine in this parliament: minister
