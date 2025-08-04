ԹՈՒՐՔԻԱ
Ստամբուլում տեղի է ունեցել Թուրքիա-Իտալիա-Լիբիա գագաթնաժողովը
Էրդողանը, Մելոնին և Դեբեյբեն համաձայնության են եկել համատեղ միջոցառումների շուրջ՝ թրաֆիքինգի ցանցերի դեմ պայքարի, միգրացիոն հոսքերի կառավարման և Լիբիայի կողմից ղեկավարվող կայունացման գործընթացին աջակցելու համար։
Իտալիան բարձր է գնահատել Թուրքիայի համագործակցությունը անկանոն միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործում՝ արդյունքները որակելով «գերազանց» Ստամբուլում Լիբիայի հետ կայացած եռակողմ գագաթնաժողովի ժամանակ։

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Լիբիայի վարչապետ Աբդուլ Համիդ Դեբեյբեհը հանդիպել են՝ քննարկելու համատեղ գործողությունները՝ ընդհանուր մարտահրավերների դեմ, որոնց օրակարգում գլխավորը անկանոն միգրացիան էր։

Իտալիայի վարչապետ Մելոնին գովաբանեց «Թուրքիայի հետ այս առումով ձեռք բերված գերազանց արդյունքները» և հետաքրքրություն հայտնեց թուրքական համագործակցությունից քաղված դասերը կիրառելու Լիբիայի միգրացիայի կառավարման ջանքերին աջակցելու համար։

«Այս համատեքստում նախագահ Մելոնին իր զրուցակիցների հետ քննարկել է մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված մարդկանց առևտրով զբաղվող միջազգային հանցավոր ցանցերի դեմ պայքարին, անկանոն տեղաշարժերը կանխելու աշխատանքները բարելավելուն և Լիբիային աջակցելու միգրացիոն ճնշման կառավարման գործում», - ասվում է Իտալիայի կառավարության հայտարարության մեջ։

Ղեկավարները նաև վերահաստատեցին իրենց հանձնառությունը Լիբիայի միասնությանը, անկախությանը և քաղաքական կայունությանը։

Վարչապետ Մելոնին աջակցություն հայտնեց ՄԱԿ-ի կողմից աջակցվող քաղաքական գործընթացին՝ լիբիացիների կողմից ղեկավարվող, որի նպատակն է ստեղծել պայմաններ հավաստի ընտրությունների համար։

Երեք կողմերը համաձայնեցին վերսկսել տեխնիկական մակարդակի քննարկումները՝ հստակ սահմանված ժամկետում իրականացվելիք կոնկրետ քայլերը որոշելու համար։

Թուրքիայի հաղորդակցության վարչությունը շեշտեց եռակողմ համագործակցության կարևորությունը Միջերկրական ծովի տարածաշրջանային մարտահրավերներին, մասնավորապես՝ անկանոն միգրացիային դիմակայելու գործում։

