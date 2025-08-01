ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիայի առևտրի նախարարություն. Թուրքիան այն երկրներից է, որտեղ բանակցային գործընթացը դրական է
«Այս իրավիճակը զգալի առավելություն է ստեղծում Թուրքիայի համար՝ համեմատած շատ երկրների, մասնավորապես՝ Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի», - ասվում է Թուրքիայի առևտրի նախարարության հայտարարության մեջ։
August 1, 2025

Թուրքիան «դրական» դիրք է գրավել՝ ընդգրկվելով ԱՄՆ նոր սակագնային դրույքաչափերի ամենացածր 15 տոկոսանոց մակարդակում, ինչը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ն այն համարում է հավասարակշռված և դրական առևտրային գործընկեր, որտեղ թուրք արտահանողները պահպանում են իրենց համաշխարհային շուկայի մրցունակությունը։

Նախարարությունը ուրբաթ օրը տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից հայտարարված նոր սակագների համաձայն՝ ամբողջ աշխարհում ուժի մեջ են մտնում 15-ից մինչև 50 տոկոս սակագների բարձրացում։

«Այս իրավիճակը զգալի առավելություն է ստեղծում Թուրքիայի համար՝ համեմատած շատ երկրների, մասնավորապես՝ ասիական և լատինաամերիկյան երկրների հետ», - ասվում է Թուրքիայի առևտրի նախարարության հայտարարության մեջ։

Այն ընդգծում է, որ այն երկրները, որոնք չունեն առևտրային համաձայնագիր ԱՄՆ-ի հետ, այսուհետ կբախվեն ԱՄՆ արտահանվող ապրանքների ավելի բարձր սակագների։

ԱՄՆ-ն որոշել է նոր 50 տոկոս սակագին սահմանել պողպատե արտադրանքի վրա՝ պղնձի, պողպատի և ալյումինի արտահանողների համար, սակայն դա սահմանափակվում է այնպիսի արտադրանքով, ինչպիսիք են պղնձե խողովակները և մալուխները։

Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ սակագնից բացառվում են այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են մաքրված պղինձը, հանքաքարը և խտանյութը։

Նախարարությունը նաև ընդգծել է, որ թուրք և ամերիկացի պաշտոնյաների միջև ընթանում են ինտենսիվ դիվանագիտական և տեխնիկական քննարկումներ՝ պողպատի, ավտոմոբիլային և պղնձի նման ռազմավարական ոլորտների համար կիրառվող մաքսատուրքերի վերաբերյալ։

«Թուրքիայի համար բարենպաստ մաքսատուրքերի իջեցմանն ուղղված բանակցությունները շարունակվում են և կառուցողական։ Մեր շփումները նույնպես շարունակվում են՝ ապահովելու համար մեր սպասելիքներին համապատասխանող բացում, մասնավորապես մեր տեքստիլի և հագուստի ոլորտների համար», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Թուրքիայի առաջնահերթությունն է ապահովել, որ ԱՄՆ-ի հետ արտաքին առևտուրը զարգանա «կանխատեսելի, արդար և կայուն» շրջանակներում։

«Ինչպես վկայում է ԱՄՆ նախագահի կողմից վերջերս հրապարակված գործադիր հրամանագիրը, Թուրքիան այն երկրներից է, որտեղ բանակցային գործընթացը դրականորեն է ընթանում՝ ցույց տալով երկկողմ առևտրային կապերում փոխադարձ երկխոսության և համագործակցության ամրապնդումը», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։

