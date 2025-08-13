ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կմասնակցի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և մի քանի եվրոպացի առաջնորդների հետ վիրտուալ հանդիպմանը, հաստատել է Սպիտակ տան պաշտոնյան «Anadolu» լրատվական գործակալությանը։
Պաշտոնյան հաստատել է Թրամփի մասնակցությունը չորեքշաբթի օրը՝ անանունության պայմանով, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հայտարարությունից մեկ օր անց, որ ինքը հրավիրել է ԱՄՆ նախագահին, Զելենսկուին և այլ եվրոպացի պաշտոնյաների։
Հանդիպումը կկայանա Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից երկու օր առաջ՝ Ալյասկայում։
Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Ստեֆան Կոռնելիուսը հայտարարել է, որ վիրտուալ բանակցությունները կկենտրոնանան «Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու հետագա տարբերակների» և «հնարավոր խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստման, ինչպես նաև տարածքային պահանջների և անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ հարակից հարցերի վրա»։
Գերմանիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Մեծ Բրիտանիայի և Ուկրաինայի առաջնորդները կմասնակցեն, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը, Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը և ԱՄՆ փոխնախագահը։
Երեքշաբթի օրը Սպիտակ տունը նվազեցրեց Թրամփի և Պուտինի առաջիկա գագաթնաժողովի սպասումները՝ այն անվանելով ԱՄՆ առաջնորդի համար «լսողական վարժություն»։
Խոսնակ Կարոլին Լիվիտը հաստատել է, որ հանդիպումը տեղի կունենա ուրբաթ օրը Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում՝ Անքորիջում, և ասել է, որ նպատակն է, որ Թրամփը «ավելի լավ հասկանա, թե ինչպես կարող ենք վերջ դնել այս պատերազմին»։
«Միայն մեկ կողմ, որը ներգրավված է այս պատերազմին, ներկա է լինելու, ուստի նախագահը պետք է գնա և ավելի հստակ և լավ հասկանա, թե ինչպես կարող ենք, հուսանք, վերջ դնել այս պատերազմին», - ասաց Խոսնակ Կարոլին Լիվիտը լրագրողներին՝ նշելով, որ Զելենսկին չի մասնակցի Ալյասկայի բանակցություններին։
Խոսնակ Կարոլին Լիվիտը ընդգծեց, որ հանդիպումը տեղի է ունենում Պուտինի խնդրանքով։
Առաջիկա բանակցությունները կլինեն Ռուսաստանի և ԱՄՆ գործող նախագահի առաջին անձնական հանդիպումը 2021 թվականի հունիսից ի վեր, երբ Պուտինը հանդիպեց ԱՄՆ այն ժամանակվա նախագահ Ջո Բայդենի հետ Ժնևում, Շվեյցարիա։
Սա նաև կնշանավորի Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցը Ալյասկա 1867 թվականին Ռուսական կայսրության կողմից այդ տարածքը ԱՄՆ-ին վաճառելուց ի վեր։