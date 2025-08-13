ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Թրամփը կմիանա Զելենսկիի և եվրոպացի առաջնորդների հետ վիրտուալ բանակցություններին
Սպիտակ տունը հայտարարում է, որ Պուտինի հետ Ալյասկայում ուրբաթ օրը կայանալիք հանդիպումը կլինի «լսողական վարժություն», քանի որ եվրոպացի առաջնորդները ձգտում են ավելի մեծ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։
7 hours ago

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կմասնակցի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և մի քանի եվրոպացի առաջնորդների հետ վիրտուալ հանդիպմանը, հաստատել է Սպիտակ տան պաշտոնյան «Anadolu» լրատվական գործակալությանը։

Պաշտոնյան հաստատել է Թրամփի մասնակցությունը չորեքշաբթի օրը՝ անանունության պայմանով, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հայտարարությունից մեկ օր անց, որ ինքը հրավիրել է ԱՄՆ նախագահին, Զելենսկուին և այլ եվրոպացի պաշտոնյաների։

Հանդիպումը կկայանա Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից երկու օր առաջ՝ Ալյասկայում։

Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Ստեֆան Կոռնելիուսը հայտարարել է, որ վիրտուալ բանակցությունները կկենտրոնանան «Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու հետագա տարբերակների» և «հնարավոր խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստման, ինչպես նաև տարածքային պահանջների և անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ հարակից հարցերի վրա»։

Գերմանիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Մեծ Բրիտանիայի և Ուկրաինայի առաջնորդները կմասնակցեն, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը, Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը և ԱՄՆ փոխնախագահը։

Երեքշաբթի օրը Սպիտակ տունը նվազեցրեց Թրամփի և Պուտինի առաջիկա գագաթնաժողովի սպասումները՝ այն անվանելով ԱՄՆ առաջնորդի համար «լսողական վարժություն»։

Առաջարկ

Խոսնակ Կարոլին Լիվիտը հաստատել է, որ հանդիպումը տեղի կունենա ուրբաթ օրը Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում՝ Անքորիջում, և ասել է, որ նպատակն է, որ Թրամփը «ավելի լավ հասկանա, թե ինչպես կարող ենք վերջ դնել այս պատերազմին»։

«Միայն մեկ կողմ, որը ներգրավված է այս պատերազմին, ներկա է լինելու, ուստի նախագահը պետք է գնա և ավելի հստակ և լավ հասկանա, թե ինչպես կարող ենք, հուսանք, վերջ դնել այս պատերազմին», - ասաց Խոսնակ Կարոլին Լիվիտը լրագրողներին՝ նշելով, որ Զելենսկին չի մասնակցի Ալյասկայի բանակցություններին։

Խոսնակ Կարոլին Լիվիտը ընդգծեց, որ հանդիպումը տեղի է ունենում Պուտինի խնդրանքով։

Առաջիկա բանակցությունները կլինեն Ռուսաստանի և ԱՄՆ գործող նախագահի առաջին անձնական հանդիպումը 2021 թվականի հունիսից ի վեր, երբ Պուտինը հանդիպեց ԱՄՆ այն ժամանակվա նախագահ Ջո Բայդենի հետ Ժնևում, Շվեյցարիա։

Սա նաև կնշանավորի Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցը Ալյասկա 1867 թվականին Ռուսական կայսրության կողմից այդ տարածքը ԱՄՆ-ին վաճառելուց ի վեր։

