Իլոն Մասկը կարող է զրկվել Վաշինգտոնի քաղաքական համակրանքից, բայց քանի որ նա ձգտում է ստեղծել նոր քաղաքական կուսակցություն, նրա ազդեցությունը X-ի վրա, որտեղ նա տիրապետում է ամենաշատ հետևորդներ ունեցող էջին, մնում է անվերահսկելի։
Associated Press-ի կողմից հանրային տվյալների վերլուծության համաձայն՝ նա օգտագործել է իր լայն ազդեցությունը՝ ամբողջ Եվրոպայում ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների ներգրավելու համար։
Դա նաև մտահոգություններ է առաջացրել Եվրոպայում արտաքին միջամտության վերաբերյալ՝ ոչ թե Ռուսաստանից կամ Չինաստանից, այլ Միացյալ Նահանգներից։
Associated Press-ը վերլուծել է ավելի քան 20,000 գրառում, որոնք կազմվել են Bright Data-ի կողմից երեք տարվա ընթացքում՝ 11 եվրոպացի գործիչներից բաղկացած նմուշից, որոնք նշանակալի փոխազդեցություններ են ունեցել Մասկի հետ և հաճախակի առաջ են մղում ծայրահեղ աջ քաղաքական կամ սոցիալական օրակարգ։
Վերաթվիթների խաղ
Մասկն ունի լայնածավալ ուժ՝ ուշադրությունը X-ի վրա ուղղելու համար։ 2022 թվականի հոկտեմբերին Twitter-ը ձեռք բերելուց ի վեր Իլոն Մասկի հետևորդների թիվը կրկնապատկվել է՝ հասնելով ավելի քան 220 միլիոնի։ Ոչ մի այլ խոշոր էջ նման բարձր կամ կայուն աճ չի ցուցաբերել։
Մասկի կողմից առաջ մղվող հաշիվները ազգայնական կուսակցությունների և անհատների աճող գլոբալ դաշինքի մաս են կազմում, որը միավորվում է միգրացիան դադարեցնելու, առաջադեմ քաղաքականությունը տապալելու և խոսքի ազատության բացարձակ տեսլականը խթանելու ընդհանուր գործի շուրջ։
AP-ի կողմից վերլուծված հաշիվներից մի քանիսը պատկանում են այն մարդկանց, ովքեր իրենց երկրներում բախվել են անօրինական վարքագծի մեղադրանքների։
Մեծ Բրիտանիայում ներգաղթյալների դեմ պայքարող Թոմի Ռոբինսոնը հոկտեմբերին դատապարտվեց 18 ամսվա ազատազրկման՝ սիրիացի փախստականի դեմ զրպարտչական մեղադրանքներ անելու իրավունքը արգելող դատարանի որոշումը խախտելու համար։
Գերմանիայի «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության քաղաքական գործիչ Բյորն Հյոկեն անցյալ տարի դատապարտվեց ելույթում նացիստական կարգախոսը գիտակցաբար օգտագործելու համար։
Իտալիայի փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին դեկտեմբերին արդարացվեց մարդասիրական փրկարարական նավի վրա 100 միգրանտ անօրինական կերպով կալանավորելու մեղադրանքներից։
Մասկի կողմից առաջադրված այլ անձանց թվում են՝
1․ Ալիս Վայդելը, որը նպաստեց Գերմանիայի «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությանը այս տարվա լավագույն ընտրական արդյունքներ գրանցելուն,
2․ Եվա Վլաարդինգերբրուկը՝ հոլանդացի ազդեցիկ անձնավորություն, որը հայտնի է որպես «ծայրահեղ աջակողմյանների վահան-աղջիկ»,
3․ Նաոմի Զեյբտը, գերմանացի ակտիվիստ, որը մականունով անվանում են «հակա-Գրետա Թունբերգ», որն այժմ ապրում է Վաշինգտոնում, քաղաքական աքսորում,
4․ Ռուբեն Պուլիդոն և Ֆորո Մադրիդը, որոնք երկուսն էլ կապված են Իսպանիայի պոպուլիստական Vox կուսակցության հետ,
5․ Ֆիդիաս Պանայուտուն՝ Հարավային Կիպրոսի հույն-կիպրական վարչակազմի քաղաքական գործիչ, որը նաև պաշտպանել է Մասկի ընկերությունները,
Այս հաշիվները միասին ձեռք են բերել մոտ 5 միլիոն հետևորդ այն ժամանակվանից, երբ Մասկը ստանձնեց Twitter-ը 2022 թվականի հոկտեմբերին մինչև այս տարվա հունվարը։