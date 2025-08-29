מאז ה-7 באוקטובר, נרשמו 19 הרגי פלסטינים בגדה המערבית הכבושה, רובם במהלך התקפות של מתישבים ישראלים בלתי חוקיים.
במרבית המקרים, המתישבים הגיעו רכובים על טרקטורונים, חמושים ברובים, ותקפו חקלאים פלסטינים בשדותיהם.
בכפר עקרבה, לדוגמה, נורה למוות מועין סובחי מוחמד אספר בן ה-54, בעת שעבד בשדה חקלאי.
המשטרה הישראלית פתחה בחקירה רק במקרה אחד, שבו צולם מתישב ישראלי בלתי חוקי בשם ינון לוי יורה בתושב אום אל-ח'יר.
במקרים האחרים, החקירות מתנהלות בעצלתיים, אם בכלל.
ראש מועצת עקרבה, סלאח ג'עבר, טוען כי המתישבים איימו על הפלסטינים ואמרו להם: "ראיתם מה קרה בעזה? ככה יקרה לכם".
הקהילה הפלסטינית מרגישה חסרת אונים מול האלימות המתמשכת, בעוד הרשויות הישראליות לא נוקפות אצבע כדי להפסיק אותה.
הארגון "בצלם" מסר כי מדובר בהפרה חמורה של זכויות האדם, וכי יש להעמיד את האחראים לדין.
מקור: TRT World וסוכנויות