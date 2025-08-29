ראש מועצת עקרבה, סלאח ג'עבר, טוען כי המתישבים איימו על הפלסטינים ואמרו להם: "ראיתם מה קרה בעזה? ככה יקרה לכם".

הקהילה הפלסטינית מרגישה חסרת אונים מול האלימות המתמשכת, בעוד הרשויות הישראליות לא נוקפות אצבע כדי להפסיק אותה.

הארגון "בצלם" מסר כי מדובר בהפרה חמורה של זכויות האדם, וכי יש להעמיד את האחראים לדין.

מקור: TRT World וסוכנויות