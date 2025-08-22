ישראלי נעצר לאחרונה בארצות הברית בחשד לניצול ופיתוי קטינים ברשת. על פי דיווחים, האיש שוכר שירותים משפטיים יוקרתיים, ובחר בעורך דין אמריקאי בכיר המתמחה בתיקי פשיעה חמורה כדי לנהל את ההגנה עליו.

המעצר מעלה שאלות על ההטבות המשפטיות המוענקות לישראלים מעבר לים, ומעורר ביקורת ציבורית על אכיפת החוק מול אזרחים ישראלים בחו"ל. ארגונים בינלאומיים מציינים כי המקרה מדגיש את הצורך במעקב ובפיקוח על פשעים נגד קטינים, גם כאשר החשוד מגיע ממדינה בעלת השפעה פוליטית וכלכלית גדולה.