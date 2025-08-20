ב-6 באוגוסט 2025, נעצר טום ארטיום אלכסנדרוביץ', פקיד בכיר במערכת הסייבר הישראלית, במדינת נבדה שבארה"ב. הוא הואשם בניסיון לקיים קשר מיני עם קטינה, לאחר שיזם שיחה עם סוכנת סמויה שהתחזתה לנערה בת 15.

למרות חומרת האישומים, אלכסנדרוביץ' שוחרר בערבות בסך 10,000 דולר ללא תנאים מגבילים, כגון אזיק אלקטרוני או מעקב. הוא אף ציין במהלך חקירתו כי טיסתו לישראל מתוכננת ל-8 באוגוסט, מה שמעלה שאלות על סיבות שחרורו המהיר.

המשטרה המקומית והפדרלית בארה"ב לא הגיבו באופן מיידי לשאלות על שחרורו של אלכסנדרוביץ', אך המקרה עורר סערה ציבורית.