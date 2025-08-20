עוֹלָם
1 דקות קריאה
שוחרר ממעצר: בכיר ישראלי מואשם בניסיון לפגוע בקטינה – האם הושפע ממעורבות ישראלית?
טום ארטיום אלכסנדרוביץ', פקיד בכיר במערכת הסייבר הישראלית, נעצר בארה"ב באוגוסט 2025 בחשד לניסיון לקיים קשר מיני עם קטינה. למרות חומרת האישומים, הוא שוחרר בערבות ללא תנאים מגבילים, מה שמעלה שאלות על מעורבות ישראלית במערכת המשפט האמריקאית.
NSO, the Israeli cyber intelligence / AP
20 באוגוסט 2025

ב-6 באוגוסט 2025, נעצר טום ארטיום אלכסנדרוביץ', פקיד בכיר במערכת הסייבר הישראלית, במדינת נבדה שבארה"ב. הוא הואשם בניסיון לקיים קשר מיני עם קטינה, לאחר שיזם שיחה עם סוכנת סמויה שהתחזתה לנערה בת 15.

למרות חומרת האישומים, אלכסנדרוביץ' שוחרר בערבות בסך 10,000 דולר ללא תנאים מגבילים, כגון אזיק אלקטרוני או מעקב. הוא אף ציין במהלך חקירתו כי טיסתו לישראל מתוכננת ל-8 באוגוסט, מה שמעלה שאלות על סיבות שחרורו המהיר.

המשטרה המקומית והפדרלית בארה"ב לא הגיבו באופן מיידי לשאלות על שחרורו של אלכסנדרוביץ', אך המקרה עורר סערה ציבורית.

בישראל, משרד ראש הממשלה הכחיש את הידיעות על מעצרו של אלכסנדרוביץ' והמעורבות הישראלית במקרה.

האירוע מציב סימני שאלה על שקיפות המערכת המשפטית האמריקאית והמעורבות האפשרית של גורמים ישראליים במערכת זו.

