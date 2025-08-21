ברשותו נמצאו חפצים החשודים כגנובים. שעות לאחר המעצר הוא אותר בתא המשטרה ללא סימני חיים. גורמים המעורים בפרטים טענו כי קשר את מכנסי הג’ינס שלבש לסורגים וחנק את עצמו. צוותים רפואיים שהוזעקו למקום קבעו את מותו.

במשטרה הדגישו כי ייערך בירור נסיבתי, אולם מדובר בבדיקה פנימית של הארגון עצמו.

האירוע מתרחש פחות משבוע לאחר מקרה נפרד שבו עצור אחר שם קץ לחייו בתחנת אופקים – מקרה שלגביו מונה קצין בודק – ומצטרף לשורה של כשלים בתנאי שמירה על עצורים שזכו לביקורת ציבורית.