עצור בחשד לעבירות רכוש בהרצליה נמצא ללא רוח חיים בתחנת משטרת גלילות שבמרכז הארץ, שעות בודדות לאחר שנלקח למעצר.
גורמי משטרה מסרו כי מדובר בהתאבדות. מפקד מחוז תל־אביב, ניצב חיים סרגרוף, הורה על פתיחת בדיקה פנימית. גופתו של העצור הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לקביעת סיבת המוות.
לפי פרטי האירוע שפורסמו, החשוד – תושב ראשון לציון בשנות ה־50 לחייו – נעצר אחרי סדרת התפרצויות לדירות בהרצליה, שבאחת מהן התפתח עימות עם בעלת הדירה ונגרם לה חבלות.
ברשותו נמצאו חפצים החשודים כגנובים. שעות לאחר המעצר הוא אותר בתא המשטרה ללא סימני חיים. גורמים המעורים בפרטים טענו כי קשר את מכנסי הג’ינס שלבש לסורגים וחנק את עצמו. צוותים רפואיים שהוזעקו למקום קבעו את מותו.
במשטרה הדגישו כי ייערך בירור נסיבתי, אולם מדובר בבדיקה פנימית של הארגון עצמו.
האירוע מתרחש פחות משבוע לאחר מקרה נפרד שבו עצור אחר שם קץ לחייו בתחנת אופקים – מקרה שלגביו מונה קצין בודק – ומצטרף לשורה של כשלים בתנאי שמירה על עצורים שזכו לביקורת ציבורית.