הקרמלין מרמז על פגישה בין טראמפ לפוטין ב'ימים הקרובים'
ההתפתחות מגיעה יום אחרי שהשליח האמריקני סטיב ויטקוף נפגש עם הנהגת רוסיה במוסקבה.
טראמפ הביע תסכול גובר מפוטין בשבועות האחרונים בנוגע למלחמה באוקראינה. / Reuters
לפני 14 שעות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשויים להיפגש לפסגה כבר בשבוע הבא, כך הודיע הקרמלין ביום חמישי.

הפגישה תהיה הראשונה בין נשיא מכהן של ארצות הברית לנשיא רוסיה מאז שנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נפגש עם פוטין בז'נבה ביוני 2021, והיא מתקיימת כאשר טראמפ מנסה לתווך לסיום המתקפה הצבאית של רוסיה על אוקראינה.

״בהצעת הצד האמריקאי, הושגה הסכמה עקרונית לקיים פסגה דו-צדדית בימים הקרובים,״ צוטט יועץ הקרמלין יורי אושקוב על ידי סוכנויות הידיעות הרוסיות.

״אנו מתחילים כעת לעבוד על הפרטים יחד עם עמיתינו האמריקאים,״ הוסיף אושקוב. ״השבוע הבא נקבע כתאריך יעד.״

אושקוב גם אמר כי המיקום של הפגישה ״הוסכם עקרונית״ אך לא פירט היכן היא תתקיים.

ההודעה מגיעה יום לאחר ששליח ארצות הברית סטיב ויטקוף נפגש עם פוטין במוסקבה.

ויטקוף הציע פגישה משולשת עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, אך רוסיה לא הגיבה להצעה זו, אמר אושקוב. ״הצד הרוסי השאיר אפשרות זו ללא תגובה כלל,״ הוסיף.

מקור: TRT World וסוכנויות

