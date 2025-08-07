אושקוב גם אמר כי המיקום של הפגישה ״הוסכם עקרונית״ אך לא פירט היכן היא תתקיים.

ההודעה מגיעה יום לאחר ששליח ארצות הברית סטיב ויטקוף נפגש עם פוטין במוסקבה.

ויטקוף הציע פגישה משולשת עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, אך רוסיה לא הגיבה להצעה זו, אמר אושקוב. ״הצד הרוסי השאיר אפשרות זו ללא תגובה כלל,״ הוסיף.

מקור: TRT World וסוכנויות