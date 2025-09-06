הנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "משא ומתן מעמיק מאוד" עם חמאס על הסכם לשחרור החטופים והשגת הפסקת אש בעזה, והדגיש כי ההחלטות בעניין ייקבעו על ידי ישראל.

בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל ביום שבת, אמר טראמפ כי ראה הפגנות גדולות בישראל וציין כי ההפגנות מעמידות את ישראל במצב קשה. "קשה לנהל מלחמה כשיש לך בני ערובה", אמר.

מוקדם יותר השבוע, ראש הממשלה נתניהו ושרים בממשלתו דחו את המלצות הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש המוסד וראש השב"כ בפועל לקדם הסכם לשחרור בני ערובה - גם אם מדובר בהסכם חלקי בלבד - והחליטו להמשיך ולהעמיק את הפלישה לעזה.

השר רון דרמר, העומד בראש צוות המשא ומתן הישראלי, קיים בימים האחרונים מספר שיחות טלפון עם וויטקוף ובכירים קטארים כדי לדון בעסקת חילופי שבויים אפשרית.