דונלד טראמפ: "אנו נמצאים במשא ומתן מעמיק עם חמאס"
נשיא ארה"ב הדגיש כי בישראל מתקיימות הפגנות נרחבות בדרישה להחזרת החטופים בעזה, מה ש"מעמיד את ישראל במצב קשה".
Trump / AP
6 בספטמבר 2025

הנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "משא ומתן מעמיק מאוד" עם חמאס על הסכם לשחרור החטופים והשגת הפסקת אש בעזה, והדגיש כי ההחלטות בעניין ייקבעו על ידי ישראל.

בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל ביום שבת, אמר טראמפ כי ראה הפגנות גדולות בישראל וציין כי ההפגנות מעמידות את ישראל במצב קשה. "קשה לנהל מלחמה כשיש לך בני ערובה", אמר.

מוקדם יותר השבוע, ראש הממשלה נתניהו ושרים בממשלתו דחו את המלצות הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש המוסד וראש השב"כ בפועל לקדם הסכם לשחרור בני ערובה - גם אם מדובר בהסכם חלקי בלבד - והחליטו להמשיך ולהעמיק את הפלישה לעזה.

השר רון דרמר, העומד בראש צוות המשא ומתן הישראלי, קיים בימים האחרונים מספר שיחות טלפון עם וויטקוף ובכירים קטארים כדי לדון בעסקת חילופי שבויים אפשרית.

מקורות המקורבים למגעים אמרו כי עד כה לא חלה התקדמות במגעים. "אף אחד עדיין לא שלף שפן מהכובע", אמר בכיר ישראלי. 

